100 años de periodismo con 'Mediterráneo'

El periódico Mediterráneo sigue conmemorando 100 años de periodismo y, en esta ocasión, lo hace llevando a Salera la exposición abierta e itinerante con las portadas de los momentos sociales y políticos más señalados del último siglo publicadas por el diario. La muestra, que será inaugurada a las 12.30 horas del 9 de septiembre, se ubicará en el centro comercial de la capital de la Plana hasta el 16 de septiembre, fecha en la que se trasladará a Burriana, donde podrá contemplarse a partir del día 17.

El Centro Comercial Salera albergará la muestra de las portadas históricas desde el 9 de septiembre. / Mediterráneo

La exposición está recorriendo las principales ciudades de la provincia, de hecho ya ha visitado Vila-real y Onda, y consta de una selección de las portadas más representativas de estos 100 años y que ya forman parte de la historia. En total, alberga un total de 55 portadas que hacen un recorrido cronológico desde el año 1925. Además, habrá un panel en el que se destacarán los momentos más emblemáticos del municipio en el que en se encuentre la exposición.

Episodios clave

Desde una perspectiva histórica, la muestra relata los hechos tal como se contaron en su día a través de las páginas del diario Mediterráneo. Son episodios que han marcado un antes y después como la guerra civil, la transición, las primeras elecciones democráticas, las riadas, los atentados del 11S y el 11M, el avance en las infraestructuras o la dana, entre otros.

Las portadas recalaron en plaza Major de Vila-real. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat valenciana, Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castelló, la UJI, Universidad CEU Cardenal Herrera, À Punt , Simetría, bp, Pamesa, Smalticeram, Repcar, Reciplasa,_Salera y Aeropuerto de Castelló.

Mediterráneo impulsará más actividades con motivo del centenario, que concluirá con una gran gala a final de año.