TIEMPO: Castellón, en aviso naranja por riesgo de lluvias de 100 l/m2 y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes el aviso naranja por tormentas y precipitaciones intensas en la provincia de Castellón.

Según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias, el episodio afectará a lo largo del lunes y el martes a toda la Comunitat generando una gran inestabilidad atmosférica que dará lugar a tormentas de elevada adversidad, sobre todo en las provincias de Castellón, sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante.

El lunes se esperan intensidades fuertes o muy fuertes (30 mm en una hora) y acumulados de entre 60 y 80 mm en 12 horas. Las tormentas vendrán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Se espera que el episodio pierda intensidad durante la madrugada del lunes al martes, reactivándose de nuevo el martes cuando podrían darse acumulaciones de más de 100 mm en 12 horas, rachas muy fuertes y granizo grande.

Aunque la inestabilidad disminuirá durante el miércoles, todavía serán probables chubascos, y tormentas muy fuertes hacia las horas centrales del día en el litoral.

Recomendaciones

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante estos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las medidas preventivas en sus pertinentes ámbitos.

Además de prestar atención a los avisos, se insta a recordar a la ciudadanía que deben evitar el estacionamiento y retirar los vehículos de las zonas susceptibles de inundación, como cauces secos, orillas de ríos o barrancos. Además, recuerdan que no es necesario que se produzcan precipitaciones en la zona, para que se produzcan avenidas súbitas que arrastren personas o vehículos. También pide a los consistorios señalizar e impedir el paso de vehículos por vados inundables así como el riesgo en zonas de acampadas y otros eventos

Con todo, se recuerda que este escenario elaborado por la Aemet, si bien parece bastante probable, está sujeto a incertidumbres, por lo que es difícil precisar con exactitud cuál será la zona de mayor impacto.

Causas

Según ha informado Aemet, una vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares entre el domingo y el miércoles por la mañana, originando una creciente inestabilidad en el área Mediterránea, principalmente durante el lunes 8 y el martes 9. Por otro lado, se prevé la formación de un seno de bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares que inducirá un flujo húmedo del este sobre el área Mediterránea. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensos, en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares.