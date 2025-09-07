De Castellón al cielo: un destino con estrella para el astroturismo

Los cielos oscuros y a gran altitud, en pueblos del interior con baja contaminación lumínica, son los mejores lugares de Castellón para observar las estrellas. Con todo, y a diferencia de Valencia (que cuenta con el Alto Turia y Tierra Bobal), no alberga ningún espacio certificado por la Fundación Starlight, que promueve la observación del cielo nocturno (solo el Mas de Borrás de Villahermosa llegó a tener el de casa rural Starlight), pero potencial para obtenerlo algún día no le falta.

Observación de la SAC en Vilafamés. / Mediterráneo / SAC

El astroturismo tiene actualmente su espacio con más actividades en marcha en la provincia en el Observatorio Astronómico de Culla, Astromaestrat. Durante el verano, temporada alta, han recibido a numerosos visitantes de Castellón, Valencia, etc. Muchos pasan sus vacaciones en la costa y se acercan, para luego volver a sus hoteles tras la experiencia nocturna, aunque siempre hay quien genera un impacto en el alojamiento y la hostelería local. El resto del año se mantiene la agenda, pero baja el ritmo.

Si en estos meses estivales las lluvias de perseidas han sido la actividad estrella, hoy domingo, 7 de septiembre, el cielo regalará otro espectáculo astronómico, único, que se podrá ver desde Castellón: un eclipse total de Luna, conocido popularmente como luna de sangre. La Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite, desde las 18.27 h. en fase parcial hasta el oscurecimiento total de la luna, desde las 19.31 hasta a las 20.11 horas. Será de los más largos de la década.

30 años de la SAC

Observaciones en Castellón. / Mediterráneo / SAC

Castellón cuenta con una Societat Astronòmica de Castelló (SAC) que se fundó el 15 de enero de 1995, por lo que en este 2025, presidida por Nicolás Bort, ha alcanzado su 30º aniversario con la finalidad de estudiar y divulgar la astronomía y las ciencias del espacio.

Jordi González, vocal de la junta y representante en la Federación de Asociaciones, explica que actualmente son 98 socios, que van desde los 15 hasta los casi 90 años, con agenda de actividades en su web. «Si bien el grueso es de Castelló los hay de toda la provincia y de otras comunidades. En cuanto al perfil, tenemos de todo, desde quienes trabajan en el ámbito académico superior a profesionales de la madera, el metal, etc., además de estudiantes», repasa González.

Aficionados de Castellón aportan datos para el futuro telescopio Ariel de la Agencia Espacial Europea

Lo que sí considera muy reseñable el portavoz de la asociación es que «muchos socios de la SAC participan en proyectos proam (profesional/amateur) en los que se trabaja aportando datos y ayudando a profesionales en proyectos bastante importantes. Por ejemplo, en seguimiento de supernovas, o el de cometas y asteroides (en este campo se colabora con el Instituto de Astrofísica de Canarias y con el Minor Planet Center)». Pero también «en el estudio de exoplanetas, donde algunos aportan datos para el futuro telescopio espacial Ariel de la Agencia Espacial Europea».

¿Cómo es nuestro cielo?

Observación SAC. / SAC/ Mediterráneo

Para el representante de la sociedad astronómica castellonense, «aunque la contaminación lumínica de la provincia es bestial (un gasto que pagamos todos los contribuyentes, muchas veces con situaciones tan esperpénticas como farolas iluminando polígonos industriales no construidos en los que no hay nadie..), aún quedan zonas que ofrecen una cierta calidad y donde todavía se puede hacer algo tanto para la observación como para el astroturismo».

Todo el interior de la provincia, y cuanto más al norte mejor, es idóneo para la observación

A este respecto, destaca que en especial tienen potencial «el interior norte: toda el área entre Ares, Castellfort, Morella, etc. Y, además, las zonas de interior más al sur, si bien ya tienen bastante contaminación lumínica, conservan aún el interés». En su opinión, «en todos estos sitios el turismo astronómico puede ser un complemento perfecto ( y de calidad ) para las poblaciones. Es algo que está en auge pero todavía tiene mucho potencial de crecimiento. Todo dependerá de si se protege o no el cielo de la provincia».

En definitiva, los mejores lugares en Castellón para observar las constelaciones serían «los citados arriba, sobre todo. Todo el interior y, cuanto más al norte, mejor».

Captar el ‘universo’: Entre expediciones y arte visual Desde su fundación en 1995 la Sociedad Astronómica de Castellón (SAC) ha vivido hitos como «nuestro primer eclipse de sol, en 1999, que para muchos supuso la iniciación con estos fenómenos» -comparten en su web-. En estos años los socios han llevado a cabo expediciones a Austria, Hungría, China o EEUU para visualizar fenómenos como grandes lluvias de meteoros, cometas gigantes o impactos de asteroides sobre Júpiter. En 2005 en Turquía, en la Capadocia, rememoran «un cielo completamente despejado que nos dejó una vista del eclipse inolvidable». Ahora, se preparan para el eclipse total de sol del 12 de agosto del 2026 en Castelló. «Si tenéis dudas sobre posibles localizaciones, qué visitar en nuestra provincia u otra duda relacionada con el eclipse, poneros en contacto», animan.

Un foco para la formación y divulgación

En Castelló, el Planetario del Grau se vuelca todo el año en la divulgación, talleres formativos, cursos y observaciones. El director, Jordi Artes, expresó que «Castellón tiene un interior despoblado con baja contaminación lumínica: cielos oscuros idóneos para ver las estrellas». En el Planetario observa año tras año la gran afición que existe en la provincia «niños que ahora son mayores de 30 años regresan con sus familias».

Planetario del Grau de Castelló. / Mediterráneo

Volviendo al Observatorio Astronómico de Culla, Astromaestrat, su responsable, Víctor Fabregat (investigador y profesor en la Universidad, Doctor en Ciencias Químicas) explica que llevan 13 años con observaciones guiadas en sus instalaciones, en el paraje de la ermita de San Cristóbal. «Son para todo tipo de públicos: desde viajeros curiosos hasta aficionados y apasionados del universo», explican.

Una experiencia única cada noche, a 1.000 metros de altitud, en Culla

Visitas en el Observatorio Astromaestrat, en Culla. / Mediterráneo

El participante cuenta con la guía e información de técnicos especializados en astronomía y astrofísica, «y cada sesión se convierte en un viaje fascinante por el cielo estrellado, con una calidad inigualable, gracias a la altitud, superior a los 1.000 metros, y la baja contaminación lumínica». «El turismo astronómico es muy estacional. Agosto es el mes de más visitantes por el buen tiempo, las vacaciones y las lluvias de perseidas, que suscitan más interés. Para observar bien el firmamento se necesita mínimo 880 m. sobre el nivel del mar y aquí estamos a 1.100. En noviembre hace más frío por la altitud; y perjudica la meteorología, si llueve o se nubla», añade Fabregat.

Multigeneracional y mitología

«Aquí nos visita público multigeneracional, de 20 y pico años, familias con niños y mayores. Comparten la curiosidad científica. La visita dura de 1,5 a 2 horas, primero se observa el cielo abierto y se identifican estrellas y constelaciones, se relata la mitología, etc. y luego se observan con telescopio los cuerpos visibles. Cada noche es única. Y todo previa reserva, con aforo, e inicio hacia las 22.00 h. El cielo de Castellón es bueno pero los mejores de España son los de Teruel o Granada». En la agenda de Astromaestrat hoy prevén una actividad especial para ver el eclipse de luna de sangre, «se pone roja», a las 20.00 h.; «y en octubre y noviembre -añade Fabregat- sesiones para ver planetas (Saturno primero, luego Júpiter). En el cielo de invierno se aprecia la constelación de Orión».

Morella, en gestiones para potenciar la agenda

Morella. / Rafa Ruiz

El Observatorio de Torremiró de Morella es otro relevante, que pronto retomará la actividad. Juan Antonio Milián, aficionado a la astronomía, está en negociaciones con el ayuntamiento para asumir la gestión. «Ojalá muy pronto lo pongamos en marcha. Por ahora, hoy domingo organizamos la observación del eclipse de luna pero en el Pla d’Estudi, a las 20.30 h», dice.

Benassal ultima packs para los turistas

Disco para ver el cielo de Benassal, hecho exprofeso para los turistas, a fin de que identifiquen los astros. / Mediterráneo

Otra zona que busca impulso es Benassal, donde se ha habilitado un panel interpretativo de los tesoros astronómicos del cielo en un mirador (en una terraza frente al a fuente de Fuente En Segures). La alcaldesa, Elia García, cuenta cómo «en julio y agosto se organizaron observaciones y ahora preparamos una programación para el eclipse del 2026».

Les Useres propone catas bajo las estrellas y en Benassal ultiman un pack de actividades de naturaleza y gastronomía con talleres sobre el cosmos

Mirador para ver las estrellas, con panel informativo, en Benassal. / Mediterráneo

Desde la Tourist Info, los técnicos Joan Ribes y Jessica Badal detallarn que «para ver el cosmos los mejores lugares son la Fuente en Segures, la ermita de San Cristóbal y también el paraje del Rivet». Por ello, ultiman packs de gastronomía, naturaleza y observación astronómica.

En les Useres se ha afianzado el turismo experiencial: la bodega Flors programa cena estival y cata de vino bajo las estrellas, con observación del cielo guiada por el experto Germán Peris.

Cata de vino bajo las estrellas en les Useres. / Mediterráneo

Preparativos para el eclipse total de sol del 2026 El eclipse total de sol previsto el 12 de agosto del 2026, va a ser un acontecimiento único para los fans de la astronomía de todo el mundo y Castelló es una de las ciudades de España donde mejor ser podrá ver. «Las playas serán un lugar privilegiado y de gran interés para observar este fenómeno, siendo el primer eclipse total en España en 120 años (desde 1905)», señalan.

para el Planetario, gafas especiales y un dispositivo de control de tráfico para esa gran jornada. Germán Peris, socio fundador de la SAC y gestor cultural del Planetario, explica que esta es la sede de la delegación provincial de la Comisión Nacional del Eclipse . «Los ayuntamientos de la provincia que quieren impulsar el turismo para el eclipse nos piden asesoramiento. En Castelló ya hay hoteles con reservas de extranjeros. Hemos hablado con Peñíscola, Tinença de Benifassà,... pues se debe prever el dispositivo de tráfico y las zonas de observación para albergar a los asistentes, pues se espera una gran afluencia», dijo.

Los eclipses solares totales han sido registrados por numerosas civilizaciones durante milenios. / Jongsun Lee en Unsplash.

Actividad de la SAC de Castellón, en Vilafamés.

Jornada en el Planetario del Grau de Castelló.