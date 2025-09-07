Castellón se sitúa en el ‘top 6’ de provincias con menos contratos temporales

La reforma laboral aplicada desde el primer trimestre de 2021 ha transformado la situación de muchos trabajadores, sobre todo con la reducción de la temporalidad. Los contratos más estables han vivido un notable incremento y las opciones más precarias han menguado.

En el caso de Castellón, la provincia es la sexta de España con un porcentaje menor de contratos temporales hasta agosto de este año. Según los datos del Servicio Público de Empleo (SEPE), se han firmado 50.698, lo que significa un porcentaje del 48,80% del total.

En el ámbito de los indefinidos, en estos ocho primeros meses del año, se gestionaron un total de 53.186, el 51,20%. En este dato, se incluyen los temporales que pasaron a ser en indefinidos en estos meses.

Esta cifra sitúa a la provincia como la sexta con menor porcentaje de esta clase de acuerdos laborales. Por delante, se encuentra Asturias, con un 28,5% y, a continuación, aparecen Murcia (46,06%), Almería (47,4), Alicante (48,09%) y Albacete (48,5%).

En el lado contrario, el mayor número de contratos temporales es el de Palencia, donde suponen el 83,73%. También destacan las cifras de Navarra (79,5%), Álava (78,05%) y Bizkaia (77,7%).

En los datos absolutos de agosto, Castellón contabilizó 5.915 nuevos contratos indefinidos, un 8,19% más que el año anterior, cuando se firmaron 448 menos. Por su parte, los contratos temporales fueron 5.415, lo que también supuso un incremento interanual del 6,89%, ya que fueron 349 menos en el mismo mes de 2024.

Fidelizar al trabajador

Desde CC OO, su secretario general en Castellón, Albert Fernández, ha señalado que «la reforma laboral ha regularizado la situación de muchos trabajadores. Consigues fidelizar al empleado y recibes más productividad».

También ha señalado, para explicar estos datos, que «todavía existe cierta precariedad, pero hay sectores, como los recolectores de cítricos, que se han convertido en fijos discontinuos, lo que rebaja el porcentaje. Además, también hay menos contratos a través de empresas de trabajo temporal».

Por su parte, el secretario general de UGT en Castellón, Vicente Chiva, ha comentado que «la economía provincial tiene una cultura de temporalidad, caso de la agricultura o el turismo. Pero es cierto que es nula en la industria, por ejemplo. Sigue existiendo la temporalidad, pero cada vez tiene menos peso».