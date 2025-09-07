«La citricultura como actividad a tiempo parcial va ir cada vez a menos»

A pie de campo la clemenules, pero también otras variedades citrícolas como marisol o navelina están alcanzando este inicio de campaña precios pocas veces vistos. ¿El agricultor sacará, por fin, mucho dinero por su cosecha o, debido a la caída de la producción será lo comido por lo servido?

Hay que tener en cuenta que la única fuente de ingresos que tenemos los citricultores es el dinero que nos dan por nuestra cosecha. Este año es cierto que los precios son históricos, pero para saber cuáles serán nuestros beneficios a esa cantidad hay que restarle los costes de producción. Ya sabemos que el aforo de este año vuelve a ser muy bajo. ¿Los precios compensarán ese descenso de la cosecha? Podría que ser sí y también que no. Lo que sí es cierto es que en los últimos diez años nos han llegado algunas plagas muy dañinas y eso ha elevado mucho los costes de producción, que incluso se han duplicado. Lo que quiero decir es que solo quien haya sido capaz, con esta climatología adversa que tenemos, de mantener las producciones tendrá una buena campaña. Pero el problema es que la media de producción por hanegada ha disminuido muchísimo.

Con los datos de los que se disponen a día y de hoy y con lo que ven en el campo, ¿qué claves definirán la campaña?

Lo lógico, y siempre suele pasar, es que cuando el aforo es bajo se empiece con alegría. Lo que sucede es que en campaña hay un detonante y normalmente suelen ser los periodos de lluvias. La piel de las clementinas es más sensible al pixat y con temperaturas tan altas en invierno, puede haber tendencia a esta infección. Dependemos mucho de la climatología. Si a partir de mitad de noviembre y hasta finales de diciembre hay periodos de lluvias, podríamos tener problemas de pixat y esa fruta habría que destruirla y, encima ya tenemos poca cosecha. Esperemos que no ocurra así. Hay que ser optimista.

Dice que la citricultura depende mucho de la climatología y, cada vez más, también de la fruta que llega procedente de terceros países. ¿Cómo ve la situación?

La veo muy peligrosa. Tenemos la competencia del otro Hemisferio, que es el que está suministrando cítricos ahora que nosotros no tenemos. Y eso es lógico. Si Europa quiere comer naranjas y nosotros no se las podemos servir, pues es normal que vengan de otros países. El problema es que tenemos estándares muy diferentes. Está entrando fruta que contiene materias activas que en Europa llevan 20 años prohibidas y que llegan al consumidor. Y llega fruta con precios muy bajos porque el coste de la mano de obra es muy inferior. Cuando nosotros empezamos a enviar fruta al resto de Europa allí, por decirlo de manera clara, ya están hartos de comerla. Aquí empezamos campaña, comenzamos a coger ritmo y, entonces, acaba la temporada de los países del hemisferio sur, principalmente Sudáfrica, y empieza el hemisferio norte. ¿Y qué país es más fuerte en el hemisferio norte? Egipto, sin duda. Es capaz de poner en cualquier puerto de Europa fruta a precios mucho más bajos que los nuestros . Y eso es un peligro.

¿Tendremos suficiente fruta para abastecer a nuestros mercados o nuestros competidores pueden ir frotándose las manos?

Ahí tenemos que se muy cautos. Ahora que tenemos producción baja el mensaje que debemos dar es que, pese a la merma, la cosecha será suficiente para poder abastecer a nuestro mercado de referencia, que es la Unión Europea. Que no salte la alarma y que nuestros clientes piensen que no habrá fruta suficiente y, por tanto, vayan directamente a comprarla a nuestros competidores. Eso sería nefasto.

Usted lleva toda la vida en el sector. ¿Cómo ve el futuro?

Hasta hace unos años de la citricultura podía vivir gente poco profesionalizada, que se dedicaba a este sector a tiempo parcial. Gente que trabajaba en una fábrica y tenía un huerto de naranjas. Este formato ha cambiado. Para competir en este sector, que está poco respaldado a nivel nacional y europeo, hay que profesionalizarse. Y quiero lanzar un mensaje positivo. Todos conocemos de sobra lo malo, cada vez más plagas, precios que no siempre acompañan, trabas... pero hay gente profesional que está apostando por la naranja. Y también es un buen momento para todos aquellos que quieran dedicarse en serio a este sector o incluso ampliar negocio, ya que por suerte o por desgracia, hay muchas fincas abandonadas

¿Los agricultores se sienten olvidados por la administración?

Nosotros somos la moneda de cambio para los acuerdos comerciales con otros países. Ocurre siempre lo mismo. La EU firma un acuerdo comercial con Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Mercosur... y a cambio de que Europa les pueda vender, por ejemplo, coches les facilitamos que nos envíen fruta y verdura. Incluso se les reduce progresivamente los aranceles hasta llegar a cero, como ocurrirá el año 2026 con Sudáfrica.

Lo que también está cambiando es la cifra de comercios y cooperativas que operan en el sector. Cada vez quedan menos. ¿Al final van a quedar muy pocas empresas pero muy potentes?

Sin ninguna duda. Los fondos de inversión han entrado, no sé si para quedarse, pero la realidad es que ya están muy presentes en el sector. Incluso comercios con volumen medio o alto de kilos se han agrupándolos con otros comercios ¿Para qué? Pues para poder ofrecer a sus clientes, que son los grandes supermercados, todo tipo de frutas, sea clementinas naranja, limones... Está claro que para subsistir en el futuro tienes que tener un tamaño medio o grande. Si no te sacan de la lista como proveedor.

Otro problema es que el consumo de naranjas es cada vez más bajo. ¿Falta promoción?

Las marcas que lideran sector son los que más dinero gastan en campañas de promoción. No es suficiente ser el número uno o estar entre los primeros puestos, sino que hay que hacer campañas de publicidad continuamente. Ahora parece que Intercitrus quiere activarlas de nuevo y eso es positivo.