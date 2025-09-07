Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo

Imagen de archivo de un temporal en Castellón

Víctor Meseguer

Castellón se encuentra ante un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica que puede dejar lluvias intensas con acumulados muy abundantes en apenas unas horas.

En este directo podrás seguir minuto a minuto todas las novedades que deje el tiempo en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.

