El número de viviendas en municipios turísticos de Castellón casi triplica al de habitantes

Que los municipios más turísticos de la provincia de Castellón experimentan un crecimiento de población exponencial durante el verano es algo sobradamente conocido y, trasladado a cifras, llama la atención no solo por la cantidad de gente que reciben entre junio y septiembre. En algunas de estas localidades, el número de viviendas casi triplica el de personas empadronadas, tanto en la costa como en el interior.

El Consejo General de Economistas elabora anualmente unas fichas socioeconómicas en las que resumen las magnitudes principales para ofrecer un perfil desde esa perspectiva de todos los municipios del territorio español. Entre ellas, resumen la información relacionada con la vivienda. Y la primera cifra que llama la atención es la que ofrecen esos municipios más turísticos, en algunos de los cuales, el número de casas duplica o incluso triplica al de habitantes.

Datos a partir de empadronamientos

Es importante precisar que esas fichas hablan de personas empadronadas. Bien es sabido que muchas de esas localidades tienen una población flotante que puede pasarse buena parte del año aquí, mientras está domiciliada en otras provincias o países.

Los ejemplos más paradigmáticos de esta situación son Orpesa y Peñíscola. El primero, con 11.594 habitantes empadronados (según los datos recogidos en la mencionada ficha correspondiente al año 2024), tenía 29.113 viviendas, de las cuales, el 84,8% no está considerada una residencia principal. En el caso de Peñíscola, con 8.459 empadronados, el número de viviendas era de 18.226, de las cuales, el 81% no sería la principal.

En cifras El 84,8% de las viviendas de Orpesa no se consideran residencia principal.

En Peñíscola se registraron 663 ventas de viviendas usadas en el 2024, frente a las 5 nuevas.

Para entender que no se trata de un caso generalizado, solo hay que exponer los datos de otras ciudades como Castelló, con 179.861 habitantes y 91.229 viviendas registradas, de las cuales, el 76,5% es la residencia principal.

Burriana, la Vall d’Uixó o Vila-real están en la misma situación, la cifra de viviendas está bastante por debajo del número de vecinos censados, y el mayor porcentaje se corresponde con casas consideradas residencia habitual.

Resulta curiosa la comparación entre municipios vecinos. En Moncofa, con 7.944 habitantes, cuentan con 12.203 viviendas, de las cuales el 74,1% no es la principal; en Xilxes, con 3.083 empadronos, tienen 3.755 viviendas, y el 67,8% no es la principal.

Impacto en el interior

El fenómeno se repite en el interior, aunque de manera más excepcional.

Si Montanejos tiene 632 habitantes y 1.333 viviendas, en Morella se produce una situación sintomática, porque con 2.492 vecinos, cuenta con 2.160 casas, el 74,1%, según la ficha, no son la vivienda principal.

La diferencia entre ambos conceptos, en el interior, tiene otro significado al de la costa, directamente relacionado con la despoblación. Por poner un ejemplo, Cinctorres tenía 441 vecinos en 2024 y 640 viviendas, de las que el 71,1% no serían la principal. Sus propietarios viven en otras ciudades, y vuelven al pueblo fines de semana, puentes festivos o verano.

Comparativa de transacciones inmobiliarias

Pero si hay un dato que despierta especial interés de los que facilitan esas fichas socioeconómicas, es el que resume las transacciones a lo largo del año, tanto con vivienda nueva como usada. En Orpesa, los contratos relacionados con vivienda nueva fueron 22, frente a los 1.407 con usada. En Peñíscola, con nueva hubo cinco, frente a las 663 con viviendas usadas.

Más allá de su relevancia turística, esa comparativa se repite en Castelló, con 276 transacciones de vivienda nueva, frente a las 2.611 con usada. Por recuperar el ejemplo anterior, en Cinctorres, en el 2024 no hubo ninguna operación con vivienda nueva y se contabilizaron 12 con usada.