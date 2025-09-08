Los castellonenses se jubilan medio año más tarde que hace un lustro

Las reformas que ha vivido durante la última década el sistema de pensiones están dando sus frutos. Su principal objetivo era retrasar la edad real de jubilación de los trabajadores y, según muestran los datos, se trata de un proceso que se antoja imparable.

Así se puede comprobar en la provincia de Castellón que, si se atiende a los datos ofrecidos por la Seguridad Social hasta julio de este año, ha visto como sus trabajadores, en el último lustro, se jubilan medio año más tarde de lo que lo hacían.

Aunque a nivel legal la edad de jubilación ordinaria se sitúa en 66 años y 8 meses para los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, la media de la edad de los 2.783 profesionales retirados hasta julio en Castellón alcanzó los 65, cuando en 2021 era de 64,4. Pero aun así, esta cifra se encuentra por debajo de la media nacional, que es en la actualidad de 65,3 años.

Entre los nuevos pensionistas, el número de mayores de 65 años subió un 30,2% entre 2021 y 2024, pasando de 2.334 a 3.039. En el acumulado de este año, hasta julio, se retiraron 1.774 personas que superaban los 65 años, la misma cifra de nuevos jubilados menores de esa edad durante el pasado año.

Unos datos similares a la media nacional, donde los trabajadores que pusieron fin a su vida laboral con más de 65 años aumentaron un 31,1%, al pasar de los de 195.724 de 2021 a los 256.687 de 2024.

Desde los sindicatos, indicaron que las penalizaciones a la jubilación anticipada explican este retraso en la edad. El secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, apuntó que «ahora se le da más ventajas a las prórrogas, dentro del mercado laboral, por lo que se incentiva que el trabajador se retire más tarde».

Además, añadió que «también afecta el acuerdo de estado, que ha hecho pasar la edad legal desde los 65 hasta los 67, y los cambios en los expedientes de regulación de empleo que impiden las jubilaciones anticipadas a los 55 años».

Por su parte, Vicente Chiva, el responsable provincial de UGT, puso el acento en «la penalización que sufren los trabajadores con las jubilaciones anticipadas. Esto afecta mucho a la cuantía de la pensión, por lo que se prefiere cotizar más años y tener una prestación que dé para vivir».

A esto, añadió que es «un fenómeno que va a ir a más en los años venideros. Hay muchos trabajadores sin años cotizados suficientes que deberán trabajar durante más tiempo».

Incremento de la pensión

Estos últimos cinco años también han supuesto un aumento notable en la cantidad media de la pensión de los nuevos jubilados. Hasta el mes de julio, quienes se han dado de alta en la provincia de Castellón cobran una media de 1.558 euros. En el último lustro, esta cifra supone un incremento de casi 320 euros, ya que en 2021 la pensión media de quien se retiraba del mercado laboral era de 1.239 euros.

En el ámbito autonómico, la edad de jubilación en Castellón es la más baja de la Comunitat Valenciana. En el caso de Alicante, la media hasta julio es de 65,5 años, mientras que en Valencia es de 65,2.