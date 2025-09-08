Cuenta atrás para la marcha contra el cáncer de mama en Castellón: fecha y dónde hacer la inscripción

El Corte Inglés de Castellón ha acogido este lunes la presentación la 11ª Marcha contra el cáncer de mama Un paseo por la vida Castelló 2025, organizada por la Fundación Le Cadó y el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón, con el patrocinio de El Corte Inglés, que el domingo 19 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del cáncer de mama, recorrerá las calles de la ciudad.

En el acto ha participado la concejala de Bienestar Social y Deporte, Maica Hurtado; la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregal; la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Castelló, Isabel Almodóvar; la doctora Begoña Bermejo del Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama; el doctor Eladio Collado de la Cátedra de Actividad Física y Oncología de la UJI, y la prestigiosa oncóloga Ana Lluch, además de Elvira Monferrer, presidenta de la Fundación Le Cadó. Todos ellos han resaltado la importancia de la investigación oncológica en la lucha contra la enfermedad, con proyectos como los que la recaudación de Un paseo por la Vida hacen realidad.

La Marcha Solidaria de Castelló contra el cáncer de mama tendrá lugar el domingo 19 de octubre y tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación sobre esta enfermedad a través de la Fundación Le Cadó. En concreto, irán destinados a financiar los proyectos de investigación desarrollados por la Fundación del Hospital Provincial de Castellón y por la Fundación INCLIVA del Hospital Clínico de Valencia.

Un recorrido de seis kilómetros

La 11ª Marcha contra el cáncer de mama Un paseo por la Vida Castelló 2025 tiene un recorrido de 6 kilómetros. Tendrá su salida en el Parque Rafalafena, junto al Colegio Oficial de Enfermería y el punto de llegada será en el Paseo Ribalta, frente a El Corte Inglés de Castellón.

La marcha acoge a personas de cualquier edad, incluso pueden ir acompañadas de sus mascotas, y todos colaborarán con un donativo de 10 euros, importe de la inscripción, que además da derecho a una camiseta conmemorativa de la Marcha, en esta edición, diseñada por Custo Dalmau.

Las inscripciones se pueden realizar en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Castelló (planta S1) desde este lunes y hasta el sábado 18 de octubre incluido.