El alumnado de Castellón estará obligado a estudiar el terrorismo de ETA

"El terrorismo de ETA y el dolor causado a las víctimas y familiares formarán parte del temario que tendrá que estudiar el alumnado de toda la Comunitat de 2º de Bachillerato en la asignatura de Historia de España". Lo ha anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la apertura oficial del curso en Castelló, donde ha visitado el colegio recién estrenado Mestre Canós, como una de las novedades en las que "ya trabaja" su departamento cara al curso que viene.

"Estamos elaborando el decreto que permitirá el cambio del currículo de la asignatura de Historia de España, ampliando el periodo formativo más allá de la muerte de Franco, que es donde lo posicionó el anterior Gobierno del Botànic, porque han pasado más de 40 años ya", ha explicado Rovira.

Modificar la normativa

El último decreto que regula el currículo de Bachillerato en la Comunitat data de 2022, cuando el Consell del Botánico tuvo que adaptarlo a la enésima reforma educativa, la popularmente conocida como Ley Celaá. Y se omitió cualquier referencia ya no a la violencia etarra, sino al terrorismo en general. Y así lo ha explicado el conseller en Castelló, tras presentar las novedades de su departamento para este curso que hoy arranca para 90.160 alumnos de Infantil a Bachiller en las aulas de la provincia.

Entre ellas, los ocho nuevos centros que "ya han abierto hoy, como en Canós o el Elcano, en Castelló, o el IES Ximén d'Urrea en l'Alcora, o los que lo harán durante este curso, en la Salzadella, la Llosa, Tírig, la Vall o Soneja", además del plan de salud mental, el nuevo decreto de convivencia, la bajada de ratios, las nuevas aulas UECO o el récord de profesorado en las aulas", poniendo el foco en que este será el curso "de la plena aplicación de la Ley de libertad educativa, que permite a las familias estudiar en la lengua que han elegido en casi el 100% de los casos".

Protestas del profesorado

El curso escolar ha comenzado con protestas de profesorado en muchos centros escolares y especialmente en FP donde hay convocada una huelga. Los grandes sindicatos educativos ya hablan de un "otoño caliente" y de un calendario de movilizaciones poniendo encima de la mesa incluso otra huelga sectorial.

El conseller Rovira ha asegurado que su relación con los representantes de los trabajadores no es buena por "motivos ideológicos": "Me reuní con ellos hace un año, y me apenó mucho porque pensaba que íbamos a hablar de educación, pero después de dos horas solo hablamos de educació en valencià", criticó Rovira.

Memoria democrática

Según fuentes de su departamento, para ello será necesario modificar la normativa que recoge los contenidos mínimos a abordar en cada materia, un cambio que se acometerá a lo largo de este curso con el objetivo de que surta efectos ya al siguiente (el 2026/27). Así, los primeros en tratar estos contenidos de manera obligatoria serán los que este lunes inician su andadura en 1º de la citada etapa, un alumnado que nació en 2011, apenas dos años antes de que la banda anunciara el fin de la lucha armada.

Si se analiza el real decreto estatal de Historia de España aparecen dos epígrafes que aluden a la cuestión.

Uno se centra en la memoria democrática, que incluye el «reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia y del terrorismo en España», junto a otros contenidos como «las acciones y movimientos en favor de la libertad en la historia contemporánea o la conciencia de los hechos traumáticos y dolorosos del pasado y el deber de no repetirlos». También se citan otros más espinosos, con mayor regusto ideológico, como «los lugares o las políticas de la memoria».

El segundo es el que alude a la Transición y la Constitución de 1978, que recoge, entre otros aspectos, «la normalización democrática y la amenaza del terrorismo», que es donde entraría esta ampliación.