La lluvia deja 50 litros en el interior de Castellón y se mantiene la alerta meteorológica

La lluvia hizo acto de presencia en casi toda la provincia a lo largo del lunes. Un fenómeno que se unió a las dificultades del comienzo del curso escolar, y que había sido advertido mediante una alerta meteorológica naranja. El resultado, hasta el final de la tarde, ha sido de precipitaciones irregulares en toda la geografía de Castellón.

La parte más afectada fue el norte, con Herbers como punto más destacado, con casi 50 litros por metro cuadrado a lo largo de la tarde según los medidores de Avamet. Los chubascos intensos también se dieron más cerca de la costa, como los 40 litros en la Jana, o los 16 de Sant Jordi concentrados en solo una hora.

Contrastes en el sur de la provincia

También había riesgo en el sur, aunque las nubes descargaron cantidades escasas después de haber dejado grandes precipitaciones en la provincia de Valencia. Lo más destacado fueron los 13 litros de Gaibiel o los 11 de Jérica, mientras que en la Vall apenas hubo un litro por metro cuadrado.

Los chubascos apenas dejaron incidencias, a pesar de que en la Pobla de Benifassà, Sacañet o Viver se superaron rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora. Con todo, el panorama fue menos movido que en otros puntos del territorio autonómico. En localidades como Villar del Arzobispo (Valencia) la lluvia fue acompañada de granizo y rachas de 105 kilómetros por hora. En Alicante, municipios como Catral o Redován sufrieron reventones térmicos, lo que supuso la caída de árboles y mobiliario urbano, tal y como ocurrió en julio en la parte sur de Castellón, como en Nules o Moncofa, con grandes daños.

Medidas preventivas y previsiones

Ante esta evolución adversa, la Generalitat decidió elevar a situación 1 por inundaciones en el conjunto de la Comunitat. Municipios de Valencia y Alicante acordaron suspender clases en el día de hoy. De manera preventiva, la localidad de Nules activó la emergencia local, con el consiguiente cierre por la tarde de dependencias municipales.

Las previsiones apuntan a una ligera mejoría para las próximas horas, aunque tanto el litoral norte como el interior norte de Castellón se mantienen en alerta naranja para el martes por lluvias fuertes y continuadas, de hasta 100 litros por metro cuadrado, que pueden ir acompañadas de tormentas. En el resto de Castellón está activada la alerta amarilla, ante el peligro de chubascos de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañados de fuerte viento y granizo. El miércoles se espera una mejora significativa, aunque la lluvia podría regresar de cara al fin de semana.