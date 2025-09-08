Momento decisivo para PortCastelló: aspira a captar 70 millones para la eólica marina

La provincia de Castellón es referente en la energía eólica, con molinos de viento en funcionamiento desde hace años y otros que están en trámite. Esto ha supuesto la implantación de una industria de fabricación de palas de aerogeneradores en les Coves, y una importante superficie en el puerto para el transporte de palas por vía marítima. Una vinculación con esta energía renovable que se quiere reforzar con la llegada de una industria dedicada a la fabricación y montaje de elementos de parques eólicos marinos. Un movimiento que está en auge, y que depende de la existencia de grandes superficies de terreno en puertos para su ejecución.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, señaló que desde PortCastelló se espera «captar 70 millones de euros de fondos europeos, con los que completar la adecuación de las instalaciones y rediseñar el muelle sur para así poder dar cabida a una nueva empresa que ya ha anunciado que se va a instalar», añade.

Ampliación del espacio

Tal y como publicó este rotativo, la firma Med Float, del grupo vasco Saitec, proyecta abrir una factoría en la dársena sur de Castelló para producir plataformas flotantes sobre las que se levantarán aerogeneradores de los parques eólicos del Mediterráneo. En concreta, la empresa ha pedido poder ocupar una superficie de 250.000 metros cuadrados, lo que supondrá una inversión millonaria y la previsión de crear al menos 400 empleos.

Así es la obra prevista

Para que el recinto portuario cumpla con todos los requisitos necesarios, el Puerto va a llevar a cabo inicialmente la obra de la mota de cierre, para ganar al mar un espacio de 420.000 metros cuadrados. La actuación tiene una longitud de 850 metros lineales, con un presupuesto de más de cinco millones de euros.

El presidente apunta que la propuesta de la empresa del sector eólico marino «ya tiene entregada la fianza para su ejecución», y que sería el único proyecto destinado a estos fines, para dar espacio a otro tipo de inversiones industriales y logísticas en los terrenos restantes.

Apuesta por la eólica marina

En los últimos años se han dado varios pasos para captar proyectos de eólica marina, aprovechando el futuro espacio disponible de la dársena sur. Un momento decisivo fue, en junio del pasado año, la aprobación por parte del consejo de administración de proyecto de ordenación de los terrenos. Además, la Autoridad Portuaria recibió cartas de apoyo para el desarrollo de este plan, por parte de grupos empresariales de primer nivel en esta industria, como son la Asociación Eólica Española (AEE), Ferrovial, Acciona, Nervion Naval Offshore (Grupo Amper), Bluefloat Energy y Saitec, este último el que precisamente ha dado el primer paso de establecerse en la capital.

Plazo del 17 de septiembre

PortCastelló lleva unos años con la meta de captar este tipo de iniciativas, en este sentido. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica tiene abierto un periodo de exposición pública del proceso regulador para conceder ayudas a proyectos de inversión, que acaba el 17 de septiembre.