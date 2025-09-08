La muestra '100 años de periodismo' llega al Centro Comercial Salera

El ‘hall’ principal del Centro Comercial Salera ha sido el escenario de la inauguración de la exposición 100 años de periodismo de Castelló, que organiza Mediterráneo con motivo de su centenario y que el público puede visitar hasta el martes, 16 de septiembre. Se trata de una muestra abierta e itinerante y reúne 55 portadas históricas del último siglo, cuya siguiente parada será Burriana, donde recalará el 17 de septiembre.

El director de Mediterráneo, Ángel Báez, ha abierto el acto de presentación de la exposición, ubicada en el interior del centro comercial, y lo ha hecho repasando algunos de los acontecimientos recogidos en cada una de las portadas expuestas.

Durante su intervención ha destacado que la muestra es un recopilatorio de diferentes episodios que ha vivido la provincia a lo largo del último siglo y cómo lo contaron los cronistas de aquellas diferentes épocas. «La exposición es un reflejo de los cambios sociales, políticos y económicos de la provincia en este siglo de historia», ha señalado Báez, al tiempo que ha agradecido a los directivos de C. C. Salera y a todo su equipo humano la colaboración para abrir esta muestra. El director del rotativo sha subrayado también que el éxito de estos 100 años es patrimonio de todos los castellonenses y todas las personas que han formado parte, en algún momento, de la historia del diario de Castellón.

Por su parte, el gerente de Salera, Alejandro Galocha, ha sido el encargado de inaugurar esta exposición que, según ha indicado, «es fiel reflejo de la historia más reciente de Castellón». Tras felicitar a Mediterráneo por estos 100 años de andadura, ha destacado el valor de contar con un diario que es referencia informativa en la provincia.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castelló, la Universitat Jaume I, Universidad CEU Cardenal Herrera, À Punt , Simetría, bp, Pamesa, Smalticeram, Repcar, Reciplasa, C. C.Salera y Aeropuerto de Castellón, y se enmarca en las actividades que se celebran con motivo del centenario del diario que concluirán con una gran gala a final de año.