La subida del alquiler ya multiplica por tres el alza de los sueldos en Castellón

Si hace unos cuantos meses las familias de Castellón temían a la inflación por su impacto sobre la economía doméstica, el precio de los alquileres se ha convertido ahora en el principal quebradero de cabeza y la amenaza central para sus bolsillos.

La pérdida de poder adquisitivo está ahora más vinculada a la subida de las rentas de los inmuebles, después de estabilizarse el índice de precios al consumo (IPC), con una subida del 3,6% en la provincia el pasado mes de julio, el último dato disponible según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

720 euros por 80 metros cuadrados

El territorio castellonense, en el último año, experimenta un repunte de los alquileres de nada más y nada menos que el 9,3% al cierre de agosto, según el portal inmobiliario Idealista. La media, con todo, queda en 9 euros por metro cuadrado, lo que supone el máximo histórico para el territorio, es decir, nunca se ha pedido tanto dinero a los inquilinos de los inmuebles. A la práctica, esto implica que para un piso de 80 metros cuadrados se estén pidiendo 720 euros al mes.

Dicho incremento resulta todavía más elevado en algunos puntos del territorio provincial, como puede ser la capital de la Plana, donde el encarecimiento alcanza el 10,2% interanual en el octavo mes del año, con 8,7 euros por metro cuadrado, de nuevo su máximo histórico.

Sin embargo, los sueldos ni mucho menos están teniendo esta evolución, por lo que los miles de hogares que cada año renuevan el contrato o que busquen un nuevo alquiler por cualquier motivo experimentan una caída drástica de los fondos disponibles para otros conceptos y, por ende, de su poder adquisitivo. La subida del precio de los alquileres, en concreto, multiplica por tres a la de los sueldos, ya que las revisiones al alza acordadas hasta el momento en los convenios, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, apenas alcanza el 2,83% en la provincia de Castellón.

«Situación complicada»

«La renta disponible que se debe dedicar al alquiler suele ser siempre de un 30% de los sueldos de la unidad familiar, que es lo que tanto el Banco de España como los economistas recomendamos», apunta el decano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, quien añade que «en la medida que los sueldos solo han subido el 2,8% y los alquileres un 9 o 10% las familias y, en especial, los jóvenes van a entrar en una situación complicada, en la que los ingresos puede que no lleguen para pagar todos los gastos ordinarios e, incluso, convertirse en lo que se denomina familia vulnerable».

Las consecuencias de esta brecha, que cada vez resulta más elevada, no quedan aquí y alcanzan también a sectores que a priori pueden resultar completamente ajenos al mercado inmobiliario. «En la medida que se destina más dinero al alquiler, se destina menos a la educación, la alimentación o el ocio. A medida que vayan aumentando los alquileres de las viviendas, la renta disponible de las familias va a ser menor y, por lo tanto, afectará más», advierte el máximo representante de los economistas castellonenses.

Siempre está la excepción, matiza Salvador, de los jóvenes que pueden mantener el gasto en ocio completamente intacto, «porque como ya han visto imposible poder acceder a una vivienda al no generar el ahorro suficiente, siguen viviendo con los padres y conservan la capacidad de gasto».