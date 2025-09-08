Vuelta al cole para 98.160 alumnos en Castellón con más castellano y nuevos centros

Día D para miles de familias de Castellón. 98.160 estudiantes de 2 a 18 años vuelven al cole y al instituto hoy, y también lo hacen los cerca de 12.000 alumnos de la Universitat Jaume I.

Fin del verano y regreso a las aulas en un nuevo curso que llega con muchas novedades, con la plena aplicación de la Ley de libertad educativa, la ley Rovira del Consell de Mazón, menos alumnado ante la caída de la natalidad y clases divididas lingüísticamente, con más castellano, aunque, en Castellón, al contrario de en Valencia yAlicante, con el valenciano como principal lengua vehicular en el 70% de los centros.

Este fue el gran caballo de batalla del final del pasado curso y parece ser que lo será en el inicio de este 2025/26. Y es que, según datos de Conselleria, se ha respetado la lengua de elección del 99,8 % de las familias, pese a que los sindicatos educativos alertaban de un curso «caótico».

Sin datos territorializados, Educación avanzó que, a nivel autonómico, se han creado 13.586 aulas en castellano y 13.815 en valenciano. El sistema de partición de la lengua, eso sí, se hace respetando unos porcentajes: un 50% para la lengua principal, un 30% para la secundaria y un 20% para el inglés, por lo que no puede haber una diferencia de más del 20% entre lenguas.

Los directores, en pie de ‘guerra’ Las direcciones de centros han mostrado su «preocupación por la situación actual del sistema educativo valenciano y de la gestión de Conselleria». Lo hicieron en una carta abierta, enumerando decenas de propuestas concretas que, a su juicio, mejorarían el funcionamiento de los centros, que han mandado a Conselleria sin recibir respuesta. Entre ellas, completar las adjudicaciones antes del inicio de curso, asegurar el banco de libros en las dos lenguas o ampliar la oferta de FP para evitar listas de espera o abandono.

Movilizaciones

Esta es una de las medidas estrellas del programa del conseller José Antonio Rovira, y una de las más polémicas: es la que esgrimen sindicatos y Ampas para anunciar un «curso lleno de movilizaciones», ya que consideran la medida como «un ataque al valenciano».

Pero no es la única:en primer plano están la mejora de las condiciones laborales y los recortes de plantillas, que el conseller dice que son «mentira», destacando un aumento «histórico» de profesorado, con un «récord de 83.592 docentes». En el día de arranque de las clases, habrá una parón de docentes de FP de 11.00 a 13.00 horas, con una concentración a las 12.00 frente a la Dirección Territorial.

En curso, en cifras

Por etapas, vuelven hoy a los 250 colegios públicos y concertados de la provincia 14.000 alumnos de Infantil de 2º ciclo, 35.700 en Primaria, 26.600 en la ESO, 13.820 en FP -en un año en el que, por primera vez en la última década, bajan las cifras en todos los ciclos en la provincia y tocan techo-, 7.380 de Bachillerato y 660 de Educación Especial.

El colegio Mestre Canós de Castelló. / Gabriel Utiel

Nuevos centros

Y hoy, además, Castellón estrena siete nuevos -o renovados- centros. Son La Candelera de la Salzadella y el Tírig, del CRA L’Ullatre; los CEIP Faubell Zapata de la Llosa, San Miguel Arcángel de Soneja, Juan Sebastián Elcano y el Mestre Canós de Castelló (donde hoy arrancará oficialmente el curso, con la visita del conseller y la alcaldesa, Begoña Carrasco); y los IES Ximén d’Urrea de l’Alcora y el Rosario Pérez de la Vall, a la espera de iniciar nuevas obras «urgentes». Más información en página 17.

Las novedades del nuevo curso incluyen un nuevo plan de salud mental, la entrada en vigor antes de fin de año del nuevo decreto de convivencia, con más mano dura a los agresores; refuerzo en Mates en 26 escuelas y cuatro IES, y de Comprensión Lectora en 19 centros vía Ministerio de Educación para contrarrestar el batacazo de los resultados del Informe PISA; y nuevas aulas UECO para alumnado con necesidades especiales.