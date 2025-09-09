Apenas una decena de hoteles de Castellón participarán en la nueva temporada del Imserso

Apenas una decena de hoteles de la provincia de Castellón participarán en la nueva temporada de los viajes subvencionados para mayores del Imserso debido, un año más, a los escasas retribuciones que perciben por acoger a estos turistas.

Fuentes de Ávoris, la firma adjudicataria de los lotes 1 y 3 de turismo de costa y escapadas en los que participan los alojamientos de la provincia, confirman que en total se ha suscrito acuerdos con 10 alojamientos del territorio castellonense, de los que ocho participan solo en el programa de costa, uno lo hace solo en el de circuitos culturales y turismo de naturales y uno en ambos.

Todos estos establecimientos hoteleros se concentran, en cambio, en solo tres localidades de la provincia. Peñíscola es la que más oferta concentra, con los hoteles Acualandia, Acuasol, Acuazul, Peñíscola Plaza Suites, RH Casablanca y RH Don Carlos. Orpesa, por su parte, incluye a tres hoteles de Magic World, el Fantasy, el Games y el Sports. Por último, Vinaròs tiene presencia en el programa con el RH Vinaròs Playa. A la contra, en cuanto a las ausencias, no aparecen en el listado otros municipios que históricamente habían participado en el programa del Imserso, como es el caso de Benicàssim.

Sin alternativa

La baja participación se produce a pesar de haberse realizado una nueva licitación por parte del Gobierno central que pretendía mejorar el programa. "Otro concurso más en el que no ha habido una mejora sustancial del precio que se paga", valora el responsable de Hoteles de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Francisco Ribera, quien señala que "los que han participado al final es porque les interesa para la desestacionalización, mantener plantillas fuera de temporada o porque no tienen otra alternativa". Todo ello, apunta Ribera, comporta "que la variedad de establecimientos que participan vaya a la baja".

Desde la patronal Hosbec ponen el foco también en el margen de mejora que existe en el programa a pesar del nuevo concurso. "Aparece una penalización de 100 euros al pensionista por viajar en lo que se considera como tmeporada alta y también para los repetidores", explica la directora ejecutiva, Mayte García, quien sobre la oferta de alojamientos advierte de que "se pierden destinos como Benicàssim y, en general, establecimientos, sin quitar que los que participan en la provincia son extraordinarios".

Aunque las negociaciones con Ávoris resultan individuales por parte de cada hotel, las organizaciones sitúan entre los 26 y los 28 euros la horquilla del importe que ingresarán los establecimientos de la provincia de Castellón por turista y día en pensión completa. "Es muy similar al año pasado", comentan, señalando que la diferencia "apenas resulta de entre 0,5 y 1,5 euros".