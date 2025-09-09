Castellón arranca un curso político que ya mira a las urnas: de exigir inversiones a potenciar alternativas

Castellón, en lo político, da también la bienvenida a un nuevo curso, que ya mira a la futura cita con las urnas prevista para el 2027. Ante la llegada del 2026, año preelectoral, las formaciones políticas de la provincia ya se posicionan con una estrategia electoral, tanto a nivel interno para conformar equipos como para arañar apoyos de otros partidos. No faltan mientras las reivindicaciones a Gobierno y Consell.

Marta Barrachina (PP): «Estamos decididos a exigir las inversiones que niega el PSOE»

La presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina, prioriza seguir liderando la acción para «construir una provincia fuerte frente a la discriminación de Pedro Sánchez».

Aunque matiza que «el PP no ha parado de trabajar porque esta provincia no descansa», apunta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que tenga en cuenta «las demandas que nuestra provincia traslada constantemente, siguen creciendo en septiembre». Alude a la deuda de 200 millones, o las infraestructuras hídricas pendientes y reprocha las «humillaciones» como las críticas al aeropuerto. El PP arranca el curso político «engrasado, a plena velocidad y decididos a exigir las inversiones justas que el PSOE nos niega desde el Gobierno».

Samuel Falomir (PSPV): «Impulsamos una alternativa en la Diputación y municipios»

«Con el inicio del curso político empezamos a trabajar en una alternativa clara para la Diputación de Castellón y para muchos municipios de la provincia», valora el secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, Samuel Falomir.

Los socialistas miran ya a la cita con las urnas después de completar la renovación interna el curso pasado. «La gente tiene que ver que somos capaces de poder dar una alternativa a los problemas», apunta Falomir, fijándolo como prioridad tanto en los municipios donde están en la oposición como en la Diputación. «También se empezarán ya a definir nuevos liderazgos», añade el líder socialista, matizando que todo ello «sin perder la contundencia de estos años, pero trabajando también de una forma propositiva».

David Guardiola (Compromís): «La prioridad solo puede ser echar al gobierno de Mazón»

Ante el primer aniversario de la que califica como la «peor catástrofe del país», en referencia a la dana del 29 de octubre, el portavoz de Compromís, David Guardiola, fija como prioridad «echar al gobierno de Mazón para recuperar un Consell responsable y competente que haga políticas pensadas para la gente», refiriéndose a afrontar la emergencia habitacional o el cambio climático y apoyar a los sectores e industrias tradicionales, además de la sanidad y la educación.

«Un Consell que no deje a Castellón a la cola en inversión y conseguir una Diputación que levante la voz por nuestros pueblos», remarca Guardiola, abogando además por la reorganización interna y reforzar la implantación para «hacer frente, con ideas y propuestas, a partidos reaccionarios».

Llanos Massó (Vox): «Trabajamos para terminar con el bipartidismo caduco»

Vox inicia el curso político en Castellón, como describe su presidenta, Llanos Massó, con un «claro» objetivo de «seguir mejorando la vida de los castellonenses allí donde tenemos responsabilidades de gobierno y seguir trabajando para ser la alternativa a las políticas del bipartidismo en toda la provincia, en la región y en España, y terminar con la alternancia de unos y otros. Terminar con el bipartidismo caduco».

«Ya sabemos que es la izquierda, corrupción y recorte de libertades, sanchismo en estado puro. Y del PP, como siempre, no sabemos que esperar», apunta Massó, quien apuesta por «seguir creciendo a base de que los ciudadanos vean el trabajo serio de nuestra formación» y apunta que, pese a la desafección, «la afiliación no para de crecer».