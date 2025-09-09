Los ganaderos de Castellón ante el veto chino al cerdo español: "Siempre pagamos los mismos"

Los agricultores y ganaderos de Castellón llevan años denunciado que el sector primario es utilizado como moneda de cambio en todas las guerras comerciales y, de nuevo, la realidad les ha dado la razón. China acaba de consumar lo que desde hace un año era una amenaza real: a partir de este miércoles castigará las exportaciones porcinas europeas como respuesta a los aranceles impuestos a los vehículos eléctricos procedentes del país asiático. «A medio y largo plazo la decisión del gobierno chino nos acabará impactando de lleno, pero lo peor es que se demuestra que nadie nos defiende y que siempre acabamos pagando los platos rotos», denuncian en el sector.

Si hay una provincia en la Comunitat donde la actividad porcina desempeña un papel clave esa es Castellón. De las 1.200 granjas dedicadas al engorde de cerdos que se contabilizan en el territorio valenciano, 450 están en la provincia y el sector es de gran importancia en comarcas como la Plana Alta, Baix Maestrat o Els Ports. Y otro apunte más: en Castellón se contabilizan 630.085 cerdos, casi el 60% del total de la Comunitat.

Aunque España es el país europeo que menos aranceles soportará (las tasas en muchos países de la UE serán del 62,4 y en el caso de España se quedarán, en líneas generales, en el 20%) y Castellón no exporta directamente a este país, las consecuencias del veto chino no tardarán en llegar. «El 98% de las granjas de la provincia está controlada por empresas integradoras cuya sede está en Valencia, Cataluña, Aragón o Castilla-La Mancha. Esas compañías sí van a notar directamente el impacto de los aranceles chinos y la lógica dice que si les cuesta más dinero exportar parte de su producción a China acabarán por apretarle las tuercas al ganadero que se encarga de cuidar los animales y que cobra una renta por ello», explica Francis Ferreres, responsable técnico de ganadería de la Unió Llauradora i Ramadera.

Más allá de que el impacto en Castellón sea directo o indirecto, a corto o a medio plazo, el enfado en el sector porcino es monumental. «Esta es una guerra comercial y en todas las guerras de este tipo siempre pagamos los mismos, los agricultores y ganaderos», asegura Ferreres que no oculta el hartazgo de un sector que se siente continuamente abandonado. «Cuando no son trabas son aranceles. Y cuando no, nos imponen leyes que son muy difíciles de cumplir. Necesitamos que los políticos se pongan las pilas de una vez y nos defiendan», insiste el responsable técnico de la Unió Llauradora i Ramadera.

«No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver un cerdo con un coche eléctrico?», se pregunta un ganadero de Vall d’Alba con más de veinte años en el sector y que, al igual que muchos de sus compañeros de profesión, se queja de que cada vez resulta más complicado ganarse la vida. «Europa cada vez nos aprieta más y los gastos se nos comen. Facilidades no tenemos ni una y eso que dicen que somos sector esencial y jugamos un papel clave en la lucha contra la despoblación», reflexiona.

Envíos paralizados

Para el sector porcino español el impacto de los aranceles temporales (el veto acabará, previsiblemente a final de año, cuando concluya la investigación antidumping que lleva a cabo China) será importante. El gigante asiático es el principal mercado de destino de la carne nacional y, en 2024, las exportaciones hacia este país alcanzaron las 540.000 toneladas, con un valor superior a los 1.097 millones de euros, lo que representa casi el 20% del volumen total exportado y el 12,5% del valor de las ventas exteriores del sector.

Tanto Interporc, la interprofesional del Porcino de Capa Blanca; como Amprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, han pedido al Gobierno que incluya en su agenda bilateral con China la negociación arancelaria para limitar el impacto de esta imposición y advierten que varias empresas aragonesas ya han paralizado envíos.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) también muestra su rechazo al veto chino. «Lo que va a hacer la UE es sacrificar al porcino», asegura su presidente, Cristóbal Aguado.