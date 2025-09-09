La Lanzadera de Juan Roig 'ficha' a otras cuatro empresas de Castellón

Lanzadera, la aceleradora de startups impulsada por Juan Roig, incorpora a 120 empresas en su nueva convocatoria, de las que el 80% ya está facturando y cuatro de ellas tienen origen castellonense.

Desde la iniciativa, integrada en el hub de emprendimiento Marina de Empresas, destacan que las nuevas incorporaciones están activas comercialmente y presentan modelos de negocio "contrastados", lo que supone una "muestra de que el programa atrae proyectos sólidos y de gran madurez". Además, la suscripción se consolida como un modelo "estratégico", ya que la mayoría de l apuestan por este enfoque.

"Cada vez seleccionamos startups más maduras: el 80% de las que acaban de incorporarse ya están facturando. Esto nos permite trabajar con proyectos que tienen un recorrido real en el mercado y que llegan con retos distintos a los de fases más tempranas", ha detalllado la directora general de Lanzadera, Marta Nogueras.

Esencia muy tecnológica

La representación castellonense está muy vinculada al ámbito tecnológico. Está conformada por un lado, por la compañía Alpha Rho Technologies, que se dedica digitalizar la gestión de fondos aplicando estrategias de inversión de nueva generación con tecnología avanzada.

También ha sido seleccionada la startup Cargamos, que es un servicio de alquiler de baterías portátiles para cargar dispositivos móviles en locales. Otra castellonense que pasa a formar parte del proyecto de Lanzadera es Gotogoal, una plataforma digital para entrenadores y atletas que registra, analiza y optimiza entrenamientos, mejorando su rendimiento y resultados.

Completa la presencia en Lanzadera desde la provincia ChatPol, que automatiza la redacción de diligencias policiales con inteligencia artificial cumpliendo los estándares de seguridad exigidos.

Bajo el modelo de Mercadona

Lanzadera aplica desde su fundación una forma de gestión estructurada en torno al 'Modelo de Calidad Total' de la cadena de supermercados Mercadona, presidida por Roig. A ello se suma ahora la implantación de una nueva metodología propia: "Una herramienta que, apoyada en el histórico de más de 1.600 startups aceleradas, permite a cada emprendedor diagnosticar en qué punto se encuentra, qué objetivos puede alcanzar y qué recursos necesita para lograrlo", sostienen.

"Para acompañarlas mejor, hemos evolucionado nuestra metodología y creado una herramienta propia que, a partir de la experiencia de tantas startups aceleradas, permite diagnosticar en qué punto se encuentra cada proyecto, qué objetivos puede alcanzar y qué recursos necesita para conseguirlo. Con ello reducimos la incertidumbre, medimos a todos con los mismos indicadores y ofrecemos un plan adaptado a cada caso", ha precisado Nogueras.

Las startups se instalarán en Marina de Empresas, donde durante un mínimo de seis meses prorrogables, recibirán formación exclusiva en el modelo de Calidad Total, y apoyo en diferentes áreas clave a través de mentorías personalizadas con expertos. La próxima entrada a este centro de alto rendimiento para startups será en marzo de 2026.

A nivel general, las 120 nuevas empresas incorporadas centran su actividad en múltiples ámbitos relacionados con el bienestar animal; procedimientos médicos; diseño de muebles, espacios y productos sostenibles de cartón, ligeros, resistentes y reutilizables; moda para reinventar el concepto de invitada con diseños artesanales; para reducir el análisis de jurisprudencia a juristas o plataforma online para comprar billetes de ferry en España, Norte de África, Estados Unidos y Bahamas de forma sencilla, entre otras áreas.