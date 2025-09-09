La lucha contra el fraude dispara los ingresos tributarios del Consell en Castellón

El Consell recauda cada vez más en Castellón. Pese a la baja de impuestos llevada a cabo por el Gobierno de la Generalitat, los ingresos tributarios no paran de crecer. Lo hacen en el conjunto de la Comunitat y también en la provincia, donde en los siete primeros meses de este año la recaudación se ha disparado por encima del 50%. ¿Las claves? Las campañas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y el auge de la compraventa de viviendas.

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha visitado este martes la sede de la delegación de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) en Castelló y allí ha presentado los datos tributarios correspondientes a los siete primeros meses del ejercicio. De enero a julio, y en el que en el conjunto de la Comunitat, los ingresos de la Generalitat por impuestos propios y cedidos se han incrementado un 21,25 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1.433 millones de euros. Un alza que se explica, fundamentalmente, por el incremento de la compraventa de viviendas. De hecho, el impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas representa más de la mitad de la actuación de la ATV con 928 millones de euros recaudados en la Comunitat, un 17,81 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En Castellón el incremento de la recaudación tributaria todavía es mayor. De enero a julio el Consell ha ingresado un 52%, desde los 102,84 millones del 2024 a los 156,58 de este ejercicio. Un aumento que se debe sobre todo a la subida de los ingresos por Sucesiones, que crece un 148%, al pasar de 16 millones a 40, y también de Donaciones, con un avance del 161 %, al pasar de 279.000 euros a 730.000.

Merino ha apuntado que el alza en Sucesiones se debe, principalmente, a las actuaciones desarrolladas por el Departamento de Inspección y Gestión Tributaria de la ATV en su lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Respecto al incremento en Donaciones, se trata de un pequeño repunte en términos totales, pero dobla lo ingresado el año anterior.

La consellera de Hacienda ha mantenido una reunión con los responsables de la delegación de la ATV en Castellón. / KMY ROS

Los tributos ligados a la actividad económica y el mercado inmobiliario también aumentan con fuerza en Castellón. Así, Transmisiones Patrimoniales ha pasado de 65 millones a 86, lo que supone una subida del 32 %, mientras que el impuesto sobre Operaciones Societarias ha experimentado un crecimiento del 137 %, pasando de 184.000 euros a 436.000 euros.

En cuanto a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados se ha ingresado un 44 % más, pasando de 14,8 millones a 21,4. Estos porcentajes se sitúan muy por encima de la media autonómica, lo que a juicio se la consellera muestra "el fuerte crecimiento y desarrollo de la actividad económica en la provincia" en los últimos meses.

Por último, los ingresos procedentes de los tributos sobre el Juego también han experimentado una importante subida Castellón, en este caso del 23 %, al pasar de 5,6 millones a 6,9 millones.

"Alivio fiscal"

Merino ha subrayado que tanto las cifras de Castellón como las del conjunto de la Comunitat demuestran que "es posible reducir el esfuerzo fiscal sobre las familias, especialmente con rentas medias y bajas, y al mismo tiempo, estimular la actividad económica, lo que acaba redundando en un incremento de los recursos" para la Administración. “El alivio fiscal selectivo con medidas como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o las deducciones sociales son una de las banderas de este Consell, que seguirá avanzando con responsabilidad en esta senda porque los hechos nos dan la razón”, ha argumentado.

La consellera ha insistido en que las estadísticas tributarias reflejan que los contribuyentes de toda la Comunitat Valenciana "se continúan beneficiando de las medidas de alivio fiscal implementadas por el Consell" desde el inicio de la legislatura, principalmente en lo que se refiere a la supresión Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. "Este impacto se aprecia tanto en el ahorro experimentado por los contribuyentes gracias a la bonificación del 99 % sobre la cuota tributaria vigente desde el 28 de mayo de 2023 para Sucesiones y Donaciones, como en la incentivación de la actividad económica y el consumo", lo que se traduce en una mayor recaudación fiscal.

"Una fiscalidad justa, las medidas de simplificación y menos burocracia son factores que, combinados, dan confianza y seguridad jurídica, dinamizan la economía y generan más recaudación”, ha concluido.