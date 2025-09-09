Marta Barrachina: "El Gobierno debe 105 millones de euros a la Diputación"

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, insiste en la reclamación de dinero procedente del Estado a las administraciones locales de la provincia. Una reivindicación iniciada meses atrás, y que mantiene vigente. Barrachina lamenta que, iniciado septiembre, el Gobierno Central siga sin Presupuestos Generales y vuelve a reclamar al ejecutivo central que aporte a los ayuntamientos la cantidad que les corresponde por ley por la recaudación de los tributos del Estado. "Continuamos con la misma exigencia al Gobierno de España: que cumpla con nuestra provincia", ha incidido la dirigente provincial.

Para la presidenta de la institución provincial es "inconcebible que el Gobierno de España castigue a las administraciones más próximas, las que resuelven los problemas, las que practicamos la escucha activa". "Quiero dar un toque de atención y reclamar al Gobierno Central que mire a la provincia y apueste de verdad por su potencial. Somos una tierra con talento, con capacidad y con ganas de crecer, y no podemos permitir más abandono". Y es que, como ha subrayado Marta Barrachina, "este silencio por respuesta por parte del Gobierno de España es un silencio atronador" que afecta a los 135 municipios de la provincia, que ven cómo el Gobierno no les escucha.

Dinero pendiente

La máxima representante de la institución provincial ha recordado que, además de exigir unos Presupuestos Generales del Estado, reclama al ejecutivo central que aporte a las Entidades Locales la cantidad que les corresponde por la recaudación de los tributos del Estado. El Gobierno de España actualmente debe más de 200 millones de euros a los municipios de la provincia, y de ese dinero, en el caso de la Diputación, son más de 105 millones de euros. "El dinero que adeuda el Gobierno de España a esta Diputación equivale a la mitad del presupuesto de la institución provincial", ha remarcado Barrachina.

Como ejemplo, comentó que "es un dinero con el que podríamos triplicar el presupuesto destinado a atender a las administraciones locales a través de programas como el Plan Impulsa, Diputació Resol, Diputación Respon, mejoras en carreteras o convenios". "Podríamos acondicionar 175 kilómetros de carreteras; o destinarlo a programas de bienestar social como las SPAP, las Unidades de Conciliación Familiar o Escuelas Matineras". También se podrían impulsar infraestructuras hídricas, deportivas e inversiones destinadas al bienestar de las personas y al desarrollo, progreso y futuro de la provincia.

Exigencia de justicia financiera

Ante esta situación, la institución provincial asegura que seguirá alzando la voz e "instamos al ejecutivo central a incrementar la participación de los Ingresos del Estado (PIE) para las entidades locales de la provincia en la misma proporción en que ha crecido la recaudación del Estado en Castellón", insiste la presidenta. Además, vuelve a reclamar al Gobierno el pago de las cantidades que adeuda a las entidades locales, una "exigencia de justicia, ya que la situación financiera de nuestros ayuntamientos es insostenible", ha destacado Marta Barrachina.

En este punto, cabe recordar que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 10 de junio de 2025, dio la razón a la Diputación de Castellón tras analizar el informe de fiscalización del sector público local. Entre otros aspectos, instó al Gobierno a actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado, neutralizando así la merma provocada por la prórroga de los Presupuestos Generales.

Reclamo de unos Presupuestos urgentes

Desde el Gobierno Provincial reclaman al Gobierno Central que actúe con celeridad y responsabilidad en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Necesitamos un marco fiscal que permita a las diputaciones, al igual que a los ayuntamientos, planificar y gestionar nuestros recursos con previsión y certeza y, así, seguir siendo eficaces", subrayó Barrachina.