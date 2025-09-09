Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’

El 7 de septiembre con 85 años, nos dejó Francisco Isach Sales, más conocido por Paco Ponent, nacido el 1 de septiembre del 40. Un pionero para el recuerdo de Moncofa.

Durante los años que le he conocido, que no son pocos, Paco fue una persona que luchó para relanzar en todos los aspectos relativos a su Moncofa. Vinculado en el mundo del turismo, cultura, fiestas y demás actos que él cubría para medios de comunicación como es el caso del Periódico Mediterráneo, con la finalidad de dar a conocer todos los eventos que en el transcurso del año se celebraban en esta localidad.

Impulsor de ferias de turismo, pases de moda, cuando no existían en ningún municipio, Paco buscaba a las/los modelos, así como comercios y establecimientos especializados para estos eventos. Bous al carrer, con grabaciones de todos los festejos, para emitirlos en televisiones comarcales y provinciales, y sobre todo el desembarco de su querida Santa María Magdalena, donde durante muchos años él participó, tanto en la organización, como en la lectura de los versos dedicados a la santa. Hoy en día y después de muchos años que dejó de ser persona visible en dicho acto festivo, muchos vecinos, aún recuerdan su extraordinaria labor que hacía de manera desinteresada, solo en busca de potenciar este evento tan importante para Moncofa y sus vecinos.

Este año, en el acto del desembarco el grupo de marineros, aprovechando el homenaje a José David Naves Cirilo, este leyó un texto que días antes escribió Paco Isach. Con toda probabilidad será el último documento antes de su fallecimiento. La verdad es que me quedo sin palabras para expresar todo lo que ha aportado para su municipio. Persona incansable, siempre luchando por mejorar la calidad de vida de sus vecinos e incluso denunciando injusticias.

Recuerdo las ferias de comercio que se celebraban en los viales existentes frente a la ermita de Santa María Magdalena. Estoy hablando de finales de los 90, donde Paco Isach se dejaba el alma para poder contar con el máximo de expositores. Ya no se han vuelto a repetir.

Sin duda alguna, los inicios del turismo en Moncofa van unidos a Paco Isach, porque siempre estaba proponiendo iniciativas para potenciar cualquier acto y al mismo tiempo darle visibilidad.

Hoy hay muchos vecinos que no han conocido la labor de este, pero su singularidad y manera de luchar por tener una Moncofa mejor, que tuviese visibilidad no solo en el resto de la provincia, sino a nivel nacional y europeo, es algo que queda para la historia local.

Siempre tratando de ayudar, pendiente de todos los acontecimientos, apoyando a personas relevantes de la localidad, para darlas a conocer, es algo que llevaba en sus venas, porque para él Moncofa lo era todo y la verdad es que de alguna manera los vecinos y vecinas teníamos que reconocer su labor, que no ha sido poca.

A partir de ahora solo queda recordar todos aquellos momentos vividos con Paco Isach, micrófono en mano y con su inseparable libreta y bolígrafo, para tomar todas las anotaciones necesarias. Además, estoy seguro que todos los vecinos que lo recordarán, sin duda alguna sabrán reconocer su labor.

Descanse en paz.