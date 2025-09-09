Vuelta al cole en Castellón: Estudiarán a ETA en Bachiller y más inversiones en infraestructuras

Primer día de colegio para Gabriel, de 6 años, y para su hermano David, de 3. Un día «especial», de levantarse pronto y desayunar rápido para llegar a tiempo al cole, reencontrarse con los amigos o hacer nuevos, y cerrar ya las vacaciones. Como ellos, otros 98.158 estudiantes de 3 a 18 años de Castellón, de Infantil a Bachiller pasando por la FP y Educación Especial, regresaron ayer a las aulas de los 251 colegios e institutos de la provincia, en un curso marcado por la bajada generalizada del alumnado y por la «plena implantación y despliegue en todas las etapas de la Ley de libertad educativa».

Lo dijo ayer el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en el inicio oficial del curso 2025/26 en Castelló, donde visitó junto con la alcaldesa, Begoña Carrasco; el secretario autonómico, Daniel McEvoy; y otras autoridades, tanto de la Conselleria como del equipo de gobierno, las instalaciones del nuevo colegio Mestre Canós en la avenida del Mar.

El conseller Rovira, con la alcaldesa y otras autroridades, en el Mestre Canós-. / Toni Losas

Cambios lingüísticos

Una ley Rovira que empezó a desplegarse el pasado curso y que comporta, como eje principal, la elección de la lengua vehicular de las clases, que supone un cambio en el 30% del alumnado de Castellón, una provincia, frente a Valencia y Alicante, donde el valenciano manda en las aulas. «Casi el 100% del alumnado, excepto algún caso muy puntual, podrá estudiar en la lengua que eligieron sus padres», señaló el conseller.

Rovira aseguró, ante las críticas de los sindicatos al respecto, que «la relación no es buena por motivos políticos». «Me reuní con ellos hace un año, y me apenó mucho porque pensaba que íbamos a hablar de educación, pero después de dos horas solo hablamos de educación en valencià; tenemos visiones muy diferentes de la educación», criticó, mientras en el exterior del centro, representantes sindicales clamaban alto y claro: «Rovira dimisión».

Un grupo protestó frente al Maestre Canós pidiendo "Rovira dimisión". / Mediterráneo

150 millones de inversión

Mientras, él apuntó de nuevo al «refuerzo de la educación pública, con 1.500 profesores más, en una apuesta por la FP y las EOI; el nuevo plan de salud mental, el decreto de convivencia» y avanzó que se «trabaja ya en la revisión del currículo de Bachillerato para introducir los contenidos relativos al terrorismo, a la banda terrorista ETA y a las víctimas del terrorismo y sus familias en Historia». «Porque con el anterior temario se llegaba hasta la muerte de Franco, y ya casi han pasado 50 años de eso, sin tocar la Transición y lo que ha venido después. Ahora se verá».

Además, señaló que «el curso de la reconstrucción de la dana, a lo que destinaremos un total de 140 millones, sin un euro aportado por el Gobierno», arranca «con nuevas infraestructuras, como el Mestre Canós, junto con el colegio Elcano, en Castelló y el IES Ximen d’Urrea en l’Alcora todos ellos iniciados a finales de la pasada legislatura, «a la espera, este curso, de finalizar centros en la Salzadella, Soneja, la Llosa y la Vall», dijo.

En total, la Generalitat prevé tener este curso listas siete infraestructuras educativas en la provincia con una inversión de 28,34 millones, que se sumarán a actuaciones en otros 56 centros, por 131 millones de euros, según avanzó Rovira en el inicio de curso.

El alcalde de l'Alcora, en la visita al nuevo Ximén d'Urrea. / Mediterráneo

Por municipios

Uno de los centros renovados es el de Tírig, dentro del CRA l’Ullastre, que ayer abrió sus puertas para que sus vecinos pudieran ver su completa remodelación, que ha costado 563.433 euros. Y, en l’Alcora, la reapertura del Ximen d’Urrea, tras la ampliación por 5,1 millones del pla Edificant, «supone un hito para el estudiantado, después de años y años de demandas de la comunidad educativa, imaginen, desde que yo estudiaba aquí», según explicó ayer el alcalde, Samuel Falomir, tras la visita.

En Orpesa, ayer estrenaron El camino seguro, una iniciativa pionero para la movilidad sostenible que, además, refuerza la seguridad del estudiantado. En Vila-real, las edilas de Educación, Ana Vicens, y Servicios Sociales, Maria Fajardo, visitaron el Sarthou Carreres, donde se han realizado algunas obras, «a la espera del nuevo contrato municipal de mantenimiento».

El colegio Lope de Castelló amaneció ayer con las cerraduras de su puerta principal bloqueada con silicona, lo que impidió la entrada de alumnos, docentes y familias desde primera hora de la mañana, hasta que llegaron los bomberos y, tras forzar las cerraduras, permitieron el acceso. La ‘escoleta’ debía abrir a las 7.30 horas y el instituto a las 8.15, pero la situación mantuvo a toda la comunidad educativa esperando en la calle.

Mientras en la Vall, el Ayuntamiento lanzó críticas contra la Conselleria por los «retrasos» en las obras del CEIP Sant Vicent. El alumnado continúa en el edificio habitual porque las obras de rehabilitación, incluidas en el Pla Edificant y con un presupuesto de 1,4 millones de euros, no han podido comenzar debido al retraso de la Conselleria en la instalación de las aulas provisionales, según el edil, Manuel Gea.

En Benicarló, mientras el equipo de gobierno tilda de "normalidad" el regreso a las aulas, desde la oposición de Compromís en Benicarló denunció ayer goteras en el CEIP Eduardo Ródenas, aularios en malas condiciones en el IES Ramón Cid y problemas de acústica en el IES Joan Coromines, además de problemas endémicos en el Catalán. Y, en Nules, 38 bachilleres del IES de Nules empezaron el curso dando clase en el salón de actos, que será su aula este curso, sin mesas, ya que tenían que estar en julio y no han llegado.