Calendario del comercio del 2026: estos son los domingos y festivos de apertura en Castellón

El Observatorio del Comercio Valenciano, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado los 11 días festivos y domingos que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales de Castellón, VAlencia y Alicante durante 2026, tal y como marca la ley autonómica.

El Observatorio, adscrito a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que dirige Marián Cano, es un órgano colegiado, consultivo y asesor en materia de comercio.

Entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los 11 domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la Conselleria. También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la Conselleria que son de su interés.

Este es el calendario oficial

En la reunión mantenida este miércoles, y que ha presidido la Directora General de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, el Observatorio ha aprobado por mayoría proponer a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo los siguientes 11 domingos y días festivos de apertura comercial para el año 2026:

4 de enero – Domingo. Campaña de Reyes.

11 de enero – Domingo. Rebajas de invierno.

3 de abril - Viernes Santo. Mayor afluencia turística.

5 de abril – Domingo de Pascua. Mayor afluencia turística.

5 de julio – Domingo. Rebajas de verano.

15 de agosto – Sábado. Asunción de la Virgen. Acumulación de festivos.

12 de octubre – Lunes. Fiesta Nacional de España. Acumulación de festivos.

29 de noviembre – Domingo. Campaña de Navidad.

13 de diciembre – Domingo. Campaña de Navidad.

20 de diciembre – Domingo. Campaña de Navidad.

27 de diciembre – Domingo. Campaña de Reyes.

Quién forma parte

El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de distintos órganos de la Generalitat.