Más niños de 0-3 años de Castellón van gratis a la guardería este curso: el porqué

A más, con cada vez más beneficiarios. Castellón supera ya la barrera de los 4.000 beneficiarios de la gratuidad de las escoletes de 0 a 3 años. La medida, una de las apuestas estrella del gobierno de Mazón en materia educativa imaplantada el pasado 2024, ha resultado ser un bálsamo a las economías de las familias en plena cuesta de septiembre tras la vuelta de las vacaciones y con el regreso a las aulas de los más pequeños de casa.

En total, según los datos de la Conselleria de Educación, este curso 2025/26 serán 4.195 los niños y las niñas nacidos entre el 2022 y el 2025 que irán gratis a la guardería en la provincia deCastellón, un 5,4% más que los registrados hasta final del pasado año, 3.968. Y lo harán en más centros autorizados, que se suman a las guarderías municipales, y ya son, en total, 198 en la provincia, 18 más que en el ciclo anterior.

Maya tiene «casi dos» años y ayer empezó oficialmente el cole en Vila-real. «Es muy pequeña para intentar entrar en una de las aulas de 2 años de los colegios de la ciudad, y la guardería es un recurso necesario si trabajas, imprescindible», explica su madre, Carla.

Alumnado de una guardería en la vuelta al cole de los más pequeños. / Jose Navarro

De 300 a 460 € por alumno

«Y la verdad, tenerla gratis es un alivio económico, porque, aunque pagamos algunos extras, como comedor, escoleta matinera o las excrusiones, así sí se puede», señala. Eso sí, pide «más plazas».«Muchas de las personas de mi entorno no han podido entrar porque, con la medida, muchos centros están saturados».

Y es que, los más de 12.000 niños nacidos entre 2021 a 2025, según daros del INE, se pueden beneficiar de ayudas de 460 euros para 0-1 años; 350 € para 1-2 años; y 300 € para 2-3 años, aumentando en 20 € la beca anterior. Eso sí, el dinero lo recibe cada centro, en una especie de concierto de plaza.

Por ello, «hay cola y lista de espera para tener plaza y entrar», según varias guarderías de Castelló, Vila-real, Burriana yBenicarló consultadas por Mediterráneo. Un ejemplo:Neus está embarazada de ocho meses y ya ha reservado una plaza en la escuela infantil cerca de casa para su hija cara al curso 2026/2027, a un año vista.

Aumento de la demanda

Un caso que no es para nada aislado, pues la demanda ha aumentado de forma exponencial en Castellón tras la puesta en marcha de las medidas. En la guardería Primers Pasos de la capital ya tienen las plazas de toda un aula de 1-2 años para el curso que viene, y ya han bloqueado 10 de las 15 vacantes para el curso 26-27 en el mismo tramo de edad. «Es una locura», explican desde el centro.

NIños entrando en el cole. / Jose Navarro

Ya lo explicó el lunes el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en el inicio de curso en Castelló, durante su visita al colegioMestre Canós:«Por segundo año consecutivo, la educación 0-3 años es gratuita y universal en la Comunitat, con una inversión de 163 millones de euros y 44.320 beneficiarios a nivel autonómico». Ayer, desde el PPCS, su secretario general, Salvador Aguilella, destacó la medida, «con la admisión abierta durante todo el curso». «Esta iniciativa ha supuesto un punto de inflexión para muchas familias», citó.

Vuelta escalonada

Una vuelta al cole un tanto escalonada para los más pequeños, con las jornadas de bienvenida en los centros para el alumnado de 2 y 3 años en marcha, haciendo partícipes a las familias de los primeros días en el colegio para que se acostumbren a su nuevo hábitat escolar hasta el 19 de junio, que también lo fue en algunos municipios.

Es el caso de Burriana, donde regresaron a las aulas ayer tras la celebración del día grande de su patrona. Alrededor de 5.600 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria, Secundaria, y Bachillerato comenzaron de forma escalonada y sin incidencias en sus centros, en los que en las últimas semanas se han intensificado los preparativos, con obras de mantenimiento y mejora que van desde el pintado a iluminación, fontanería y calefacción , con una inversión de más de 100.000 € . n