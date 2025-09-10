La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno medidas urgentes antiinundaciones.

La Diputación de Castellón va a exigir al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Júcar medidas urgentes para proteger a la población ante el riesgo de inundaciones. El equipo de gobierno provincial ha presentado una moción para su aprobación en el pleno del próximo martes, 16 de septiembre, con el fin de reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHJ que realicen inmediatamente las actuaciones contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por el Gobierno Central, e inicien los estudios y la programación del resto de inversiones necesaria para proteger a las personas y minimizar los daños.

"Necesitamos que el Gobierno y la CHJ escuchen las demandas de nuestra provincia y ejecuten ya las obras de defensa contra inundaciones que están contempladas en el plan de gestión de la demarcación hidrográfica del Júcar”, ha subrayado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Y es que, tal y como ha indicado la dirigente provincial, en Castellón hay varias zonas que tienen riesgo de inundación, zonas cercanas a ríos, barrancos o ramblas que son susceptibles de sufrir avenidas y que necesitan de infraestructuras para evitar daños sobre las personas.

Por este motivo, “desde la Diputación de Castellón exigimos a la CHJ y al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez que ejecute todas las inversiones que tienen pendientes en nuestra tierra, porque la seguridad de los castellonenses no puede seguir viéndose comprometida por la falta de medidas preventivas”, ha resaltado Marta Barrachina.

En este sentido, la presidenta provincial ha recordado las infraestructuras pendientes por hacer en los tramos inundables más peligrosos que posee la provincia de Castellón. Estamos hablando, ha añadido, “del barranco Juan de Mora / El Torrent, donde se debe actuar para evitar inundaciones en Nules, Moncofa y Burriana; el barranc dels Mongells, barranc de Moles y Rambla de Alcalá, que afecta a los términos de Alcalà de Xivert, Benicarló, Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis, así como las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de desagüe del Río Seco de Castellón”.

Se trata de obras que están diseñadas y proyectadas y que, sin duda, “son una prioridad para nosotros”, al igual que otras que “ni tan siquiera están programadas en ríos y ramblas” y que afectan a miles de ciudadanos. “No solo hablamos de infraestructuras, hablamos de proteger vidas y de dar tranquilidad a quienes viven en las zonas con mayor riesgo de inundaciones”, ha subrayado la máxima representante de la institución provincial.

Sistema de alertas

Así pues, a través de la moción presentada para su aprobación en el pleno, la Diputación reclama a la CHJ que instale inmediatamente un sistema de alertas tempranas y un sistema de ayuda a la decisión adecuados en la provincia. “Castellón no pide más que nadie, pero tampoco menos. Y seguiremos defendiendo nuestro territorio con determinación”.

Asimismo, desde el Gobierno Provincial instan a la Confederación Hidrográfica del Júcar a tener un mantenimiento adecuado y a limpiar de todos los cauces de ríos y barrancos de la provincia, ya que, tal y como ha señalado la dirigente provincial “están abandonados y esa dejadez tiene consecuencias directas en la seguridad de la ciudadanía”. “Si los cauces no se cuidan, las inundaciones serán peores”.

La propuesta de acuerdo también incluye la solicitud de una reunión con la ministra para la Transición Ecológica para abordar la ejecución inmediata de las inversiones que la provincia necesita.