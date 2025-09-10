Dos municipios del Castellón vacío llenan sus aulas este curso: estos son

En la lucha contra la despoblación, el colegio es una parte esencial de los servicios mínimos. Y en un contexto de bajada de la natalidad en la franja escolarizable, dos municipios del interior de Castellón viven una primavera escolar.

En El Toro, el colegio, que el pasado curso volvió a abrir sus puertas con 9 alumnos, este lunes recibió a 16, y son más al sumar los 16 que cada día se trasladan al IESJérica-Viver para completar sus estudios de Secundaria. «El éxito es de todo el pueblo», dice su alcalde, José Arenes.

En total, 16 estudiantes de Infantil y Primaria a los que se suma 8 de Secundaria para garantizar con 24 alumnos “el futuro y la juventud de nuestro pueblo. Porque cada día vamos a más. Logramos reabrir el colegio y ahora ya superamos la quincena de alumnos. El éxito es de todo el pueblo”, reconoce el alcalde.

CRA Araboga de la Jana. / Mediterráneo

Para Arenes, “tener las puertas del colegio abiertas y dar servicio a las familias es garantizar recursos y vida para El Toro. Desde el ayuntamiento nos empeñamos cada día, demostrando que vivir aquí no es sinónimo de menos, sino de mucho más, y lo hacemos trabajando para dar servicios y prestaciones que fijen población, generando empleo y oportunidades, fomentando el emprendimiento y compartiendo algo tan valioso como un entorno natural privilegiado y único que solo nuestro pueblo ofrece”.

Vuelta al cole para el alumnado del colegio de El Toro. / Mediterráneo

Un CRA que quiere crecer

Y en la Jana, el aulario del CRA Araboga crece en Infantil, con 8 alumnos, más los 32 de Primaria. «Tener colegio es tener futuro», señala el primer edil, César Simó, que reitera que los escolares de Infantil y Primaria que “son la vida de nuestro pueblo y que crecen y garantizan futuro a la localidad”.

Simó reconoce un incremento en la etapa Infantil, que alcanza los 8 alumnos. A ellos se suman los 32 estudiantes de Primaria. “Y muchos más que cursan Secundaria fuera de nuestro municipio pero que demuestran el músculo que tiene nuestro pueblo”.

La localidad cuenta “con un colegio rural agrupado excelente y unos profesionales volcados en los alumnos. Un suerte para todo el pueblo que deseamos compartir porque su presencia es el mejor antídoto contra la despoblación”.

Más inversión

En este sentido, el alcalde manifiesta su intención de seguir defendiendo “la inversión y los recursos que necesite el colegio”. Y hacerlo, “con la buena sintonía que tenemos con la Conselleria de Educación, que sabemos que es aliada en este objetivo”. De hecho, el Consell ha rebajado este año a 3 alumnos la ratio mínima para mantener abierto un centro educativo, lo cual demuestra, en opinión de Simó, “el firme compromiso con el interior, porque tener colegio es sinónimo de vida y oportunidad para fijar población”.

Mientras se apuesta por la educación como pilar de futuro para el pueblo, el Ayuntamiento "trabaja codo con codo con la Dirección General de Infraestructuras Educativas y la Dirección Territorial de Educación para lanzar la ampliación del centro educativo de la localidad".

El alcalde explica que “cuando llegamos a la alcaldía decidimos desbloquear este proyecto una vez que vimos que no se había actuado”. Las gestiones fructificaron el 23 de abril de 2025, cuando el alcalde se reunió con el responsable autonómico de la Dirección General de Infraestructuras para que la obra fuera adelante. Una reunión que acordó agilizar la redacción del proyecto a través de la Dirección Territorial de Educación y así avanzar en su ejecución. “Estamos trabajando para que ahora sí, la ampliación del centro sea una realidad”, ha concluido Simó.