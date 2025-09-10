La Fundación del Hospital Provincial y el CEU se alían para impulsar la investigación clínica en Castellón

La Fundación del Hospital Provincial de Castellón y la Universidad CEU Cardenal Herrera han sellado esta mañana un nuevo convenio para reforzar su cooperación en el ámbito de las ciencias de la salud.

La colaboración entre ambas entidades promoverá sinergias entre su personal investigador y los profesionales sanitarios para generar proyectos conjuntos de gran potencial científico-técnico, enfocados en temas innovadores en el ámbito clínico, que serán financiados por la universidad.

Calidad asistencia y tecnología

Los proyectos que podrán beneficiarse de esta convocatoria de ayudas a la investigación se dirigirán a la mejora de la calidad asistencial en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, así como al desarrollo conjunto de tecnologías sanitarias transferibles al sistema sanitario.

El acuerdo ha sido suscrito por la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la CEU UCH, Alicia López Castellano, y Francisco Villegas, director gerente de la Fundación del Hospital Provincial. Ha contado, así mismo, con la presencia del director gerente del Consorcio Hospitalario Provincial y secretario de la Fundación del Hospital Provincial, Matías Real López, y del director científico de la Fundación, Carlos Ferrer, así como con la responsable de Investigación y el vicedecano de Medicina de la CEU UCH, Paula Sánchez y Borja Muriach.

Impacto social

"La colaboración entre la Universidad y el ámbito sanitario es esencial para impulsar el progreso científico orientado a la mejora de asistencia sanitaria, la salud pública, el desarrollo de las personas y el fomento del talento profesional", ha subrayado la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la CEU UCH. "Esta sinergia permite combinar conocimientos y experiencias, facilitando la transferencia de conocimientos y el avance tecnológico para resolver problemas específicos en la práctica clínica, asegurando un impacto tangible en la sociedad", ha señalado la Doctora López Castellano.

Por su parte, el doctor Francisco Villegas, director gerente de la Fundación, ha destacado que "el lanzamiento de esta nueva convocatoria de ayudas dirigidas a apoyar e impulsar proyectos de investigación es fruto de una alianza estratégica con la CEU UCH y representa un paso adelante en el compromiso con la promoción del conocimiento, la innovación responsable y la investigación aplicada".

"Nuestra misión, como Fundación, es contribuir a que ese conocimiento pueda desarrollarse, compartirse y aplicarse con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes de la provincia de Castellón y esta convocatoria nace precisamente con ese propósito", subraya el doctor Villegas.