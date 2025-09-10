El Gobierno se reafirma en su decisión de recortar la vigilancia en la reserva marina de les Columbretes

El Ministerio de Agricultura y Pesca, pese a las numerosas voces que se están alzado contra los recortes anunciados en el servicio de guardería de la reserva marina de les Illes Columbretes, que serán de aplicación este mes de septiembre, se ratifica en su decisión de seguir adelante con la medida, que justifica en la «actualización de las necesidades de vigilancia y seguimiento en base a las actividades que se realizan en la reserva marina y las nuevas tecnologías disponibles».

Y ante esta postura, si primero fueron los sindicatos, después los científicos y los submarinistas profesionales, ahora es la Conselleria de Medio Ambiente, la que se suma al rechazo y advierte sobre las consecuencias que tendrán.

Este paraje natural de la costa castellonense cuenta con dos figuras de protección: la reserva marina, dependiente del Ministerio, y el parque natural (tierra), de la Conselleria. En cada espacio, hasta la fecha, se contaba con dos guardas, que realizan tareas coordinadas. La Generalitat ha pedido explicaciones sobre esta cuestión y cómo afectará la reducción de personal a esa colaboración.

El director general de Medio Natural y Animal se ha dirigido al director general de Pesca Sostenible, para manifestarle su «profunda preocupación» y hacerle ver que «la drástica reducción de personal genera una serie de problemas significativos, impactando negativamente la labor conjunta que hemos venido realizando durante más de 30 años», y señala que las consecuencias de esta medida afectarán a la pérdida de operatividad, el aumento de los riesgos laborales y el impacto ambiental potencial.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se incide en que este es un «asunto de vital importancia» para la conservación de les Columbretes y se remarca la «gravedad de esta situación». Por esa razón, se pide al Ministerio que concrete si «se mantendrá personal de forma continua en la isla» porque en caso contrario, la intención de la administración autonómica sería «prever alternativas para minimizar el impacto sobre el medio natural y las condiciones de trabajo del personal de la isla».

La respuesta del Ministerio

A la hora de argumentar el despido de la mitad de los guardas, desde el Ministerio se ciñen a exponer sus funciones en cuanto a la vigilancia de la pesca. Precisan que «los buques profesionales no acceden a la reserva y no hay solicitudes de inclusión en el centro desde hace más de 15 años», una situación que es similar, explican, para la pesca recreativa, que no presenta solicitudes de autorización desde hace 20 años. Dicen que solo las hay para buceo recreativo y campañas científicas, y cuantifican una media de 35 al año.

Confirman que hasta agosto, había dos personas en turnos de 24 horas, 7 días a la semana para realizar «labores de seguimiento y vigilancia», pero con el actual «seguimiento pesquero a través de dispositivos satelitales, no se considera necesario mantener un servicio de dos personas».

La pérdida de un guarda se compensará con la instalación de cámaras inteligentes que permitan realizar una vigilancia telemática, para «controlar posibles situaciones de furtivismo» y aseguran que se mantendrán «las tareas de recopilación de datos y seguimiento de poblaciones», alegan.

Lo que no mencionan son el resto de funciones que desempeñan los guardas y que, como inciden sindicatos, científicos, submarinistas y la Conselleria, no van a poder relizarse con un solo vigilante, porque como ya ha explicado anteriormente este periódico, una sola persona no puede bajar la embarcación al mar.

En el Ministerio no hacen referencia a los requerimientos habituales de los servicios de emergencia, ni a las asistencias que realizan en caso de accidente, tampoco mencionan la vigilancia de las autorizaciones de las embarcaciones que llegan a las islas. Y como enfatizan fuentes sindicales, tampoco hacen referencia a la vigilancia continuada que se realiza en las inmediaciones de la reserva, para que pesqueros profesionales no se adentren en sus aguas sin autorización.

Esta problemática llegará al pleno del Ayuntamiento de Castelló, donde Compromís presentará una propuesta para votar una declaración institucional en la que se exija la reversión de los recortes, por todo lo expuesto y porque de ello dependen «la conservación de un paisaje que es un tesoro de la biodiversidad de Castelló».