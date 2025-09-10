L'UJI millora els equips de compressió de vapor
La universitat crea un sistema que perfecciona el seu rendiment i la fiabilitat
Millorar el consum energètic, el rendiment i la fiabilitat dels sistemes de compressió de vapor utilitzats per a calefacció o refrigeració són alguns dels beneficis del nou sistema desenvolupat pel grup d’investigació Enginyeria dels Sistemes Tèrmics i Energètics (ISTENER) de la Universitat Jaume I de Castelló, coordinat pel professor Joaquín Navarro.
A més, aquesta invenció redueix el risc de degradació d’alguns components crítics i dels fluids de treball i, sota condicions extremes de funcionament, el sistema contribueix a mantenir temperatures operatives dins dels límits dels components comercials estàndard, la qual cosa permet reduir els costos associats a l’operació i manteniment dels sistemes de compressió de vapor.
La invenció industrial està enquadrada en el camp de producció de fred i/o calor mitjançant instal·lacions de compressió de vapor (sistemes d’aire condicionat i refrigeració i aplicacions industrials de bombes de calor d’alta temperatura). Compta amb un prototip validat en l’entorn de laboratori i està preparada per al desenvolupament i adaptació a aplicacions específiques i posteriors acords de llicència d’explotació.
Potencial de millora
Els investigadors que han participat en el desenvolupament han assegurat que «tot i que aquests sistemes porten molts anys amb nosaltres, encara hi ha un gran potencial de millora de la seua eficiència energètica i durabilitat. En aquest sentit, hem concebut una idea que pot aportar retorns econòmics ràpids i significatius i fiabilitat del sistema».
La Universitat Jaume I, a través de l’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Tecnològic i el Vicerectorat de Transferència, Innovació i Divulgació Científica, facilita la transferència científica i tecnològica del seu personal investigador amb el propòsit d’avançar en la seua vocació de transmissió i difusió del coneixement científic, tècnic, social i humanístic.
