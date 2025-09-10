Nuevo paso en los accesos ferroviarios de PortCastelló: adjudican un nuevo contrato
El plazo de ejecución es de 16 meses
La infraestructura más ambiciosa de la provincia de Castellón en los últimos años, el nuevo acceso ferroviario a PortCastelló, sigue con sus avances. En 2023 comenzaron los trabajos de la primera fase, y de manera escalonada se han ido desarrollando el resto de actuaciones. Uno de los principales hitos fue la adjudicación de las obras de la estación intermodal, por más de 30 millones de euros, a cargo de la Autoridad Portuaria de Castellón.
Obras complementarias y nuevas adjudicaciones
En este tiempo se han tramitado obras complementarias, como el montaje de vía y la electrificación del nuevo acceso. En julio se adjudicó esta fase por 12 millones de euros. Ahora, la empresa pública Adif ha adjudicado el contrato de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto.
Este apartado tiene un coste de 1.218.630,65 euros (impuestos incluidos). La firma adjudicataria es la unión temporal de empresas formada por Sondeos, Estructuras y Geotecnia (40%) y Ayesa Ingeniería y Arquitectura (60%).
Plazos de ejecución
El plazo de ejecución de esta nueva parte del proyecto será de 16 meses, en los que se velará por la correcta ubicación de las vías y de la línea aérea de contacto a lo largo de los casi 7 kilómetros de trazado entre la vía férrea València-Barcelona y la dársena sur de PortCastelló.
