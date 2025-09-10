Septiembre toma impulso para viajar desde Castellón con ahorros de hasta un 30%

Aunque julio y agosto son los meses por excelencia de los viajes, septiembre va ganando poco a poco más y más terreno entre los castellonenses para salir a conocer nuevos destinos o disfrutar de sus vacaciones en los lugares favoritos fuera de la provincia.

Esta tendencia tiene una explicación sencilla, pues de viajar en agosto a hacerlo durante este mes el ahorro puede llegar a alcanzar el 30%, lo que resulta todavía más importante en el caso de las salidas a destinos más lejanos, donde el desembolso se multiplica.

Muchas más ofertas

Así lo explican desde la Asociación Provincial de Agencias de Viajes: «Sigue habiendo demanda durante estos meses, porque es mucho más barato», apunta su presidente y responsable de Viajes Tirado, Diego Tirado, quien añade que a ello se suma que «existen muchas más ofertas para captar a los clientes e ir llenando cupos en comparación con meses anteriores, cuando ya existe de por sí una mayor demanda».

Tirado confirma el alza del interés por las salidas en septiembre, en línea con las conclusiones de un reciente estudio de Observatur a partir de datos de las agencias y de destacados agentes del sector, desde hoteleros a plataformas de reservas. Dicho informe concluye que prácticamente una de cada cinco personas(el 17%) ya se decantan por el noveno mes del año para sus salidas vacacionales. El incremento del protagonismo de este mes, junto a junio, también ha sido observado en lo que se refiere a la llegada de turistas a la provincia, tal y como advirtió el vicepresidente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego, en una entrevista publicada por este diario.

De moda

¿Y dónde se van los castellonenses? «La zona de Asia está teniendo mucha demanda y es buena época ahora que acaba la temporada de lluvias», explica el representante provincial de las agencias de viajes, quien añade que «Tailandia o circuitos por esta zona están teniendo muy buena acogida este año».

«En cambio, se nota que existe menos interés por destinos de costa, que ya empieza a bajar en comparación con otras opciones», sostiene Tirado. Asimismo, añade que «respecto a los precios Egipto también resulta una opción bastante económica en estos momentos» y no falta entre la demanda opciones más habituales «como los circuitos por Europa o los cruceros, que siguen copando muchas peticiones».

Mientras, el gerente de la agencia castellonense Resertours Viajes, Fermín Puig, coincide en que «Asia está de moda este año, con viajes a Tailandia, Japón, Vietnam o Corea del Sur, aunque no es una opción asequible para todos, por lo que también hay muchos que se decantan por los circuitos por Europa o, a nivel nacional, por las Islas Canarias o el norte de la Península Ibérica».

«Estados Unidos, en cambio, ha perdido mucho interés y Latinoamérica tampoco se suele vender demasiado bien», señala, pues «los clientes son muy susceptibles ante la inestabilidad al decidir».