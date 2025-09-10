Los sindicatos de Castellón se concentran frente a la patronal para reclamar las 37,5 horas semanales

Una de las medidas que más debate ha suscitado en los últimos meses, la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, entra este miércoles a votación en el Congreso. Un proceso que, si no hay un cambio de última hora, está llamado a fracasar, al no contar con el respaldo suficiente de la cámara baja. A la negativa del Partido Popular y Vox, anunciada desde el comienzo, se ha sumado la de Junts, uno de los socios de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Movilización sindical en Castellón

Los sindicatos han realizado manifestaciones en toda España, con el fin de reivindicar este cambio. En Castellón se ha producido una concentración frente a la sede de la patronal CEV, ubicada en el edificio moruno del puerto.

El secretario general de CCOO Comarques del Nord, Albert Fernández, y el secretario general de Comarques de Castelló de UGT, Vicente Chiva, han encabezado esta acción, con la que se busca apelar "a la responsabilidad de los grupos políticos, que deben mirar por la clase trabajadora para que esta norma, que afecta a millones de personas, salga adelante".

"Una cuestión de justicia social"

En el manifiesto leído frente a la sede de los empresarios se ha incidido en que la reducción de la jornada laboral en España "no es solo una necesidad, sino una cuestión de justicia social y un mecanismo de solidaridad que debe implementarse de inmediato".

Han recordado que la última reducción legal de la jornada "se produjo hace más de 40 años, situándola en 40 horas semanales. Sin embargo, la negociación colectiva ha permitido que esta cifra se reduzca progresivamente, alcanzando una media de 38,5 horas semanales en los convenios colectivos. Aun así, muchos sectores y empresas no han visto reducido el tiempo de presencia, generando competencia desleal y repercusiones negativas en el empleo".

Argumentos a favor de la reducción

Desde CCOO y UGT consideran que las 37,5 horas promoverán "empresas más productivas que mejoren la calidad de la salud y la vida de las personas trabajadoras", y aseguran que los beneficios empresariales actuales "demuestran que es el momento de afrontar esta medida. La reducción de la jornada laboral servirá para mantener y crear más empleo de calidad".

En el documento hacen un llamamiento "a todos los partidos del arco parlamentario a comprometerse con la reducción de la jornada laboral, apostando por un modelo productivo que tenga como objetivo la mejora del empleo y de las condiciones laborales de todas las personas trabajadoras".