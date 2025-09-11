CaixaBank cuenta con cuatro de cada diez nóminas en Castellón

CaixaBank ha alcanzado en julio de 2025 la cifra de 688.493 nóminas domiciliadas en la Comunidad Valenciana, un 1,9% más que un año antes. De esta manera, la entidad consolida su liderazgo en la región, con una cuota de mercado del 39,95% en uno de los productos más atractivos para la banca, dado que supone una fuerte vinculación de los clientes.

Red y servicios de CaixaBank

Los buenos resultados en captación de la entidad "se apoyan, principalmente, en una potente gama de productos y servicios financieros, que, junto a la extensa red de oficinas y cajeros, conforman una oferta única en el sector", señalan desde la entidad. CaixaBank cuenta con más de 3.500 oficinas retail en España y más de 11.000 cajeros, además de un amplio equipo de gestores especializados. También mantiene su presencia en poblaciones sin oficina bancaria mediante oficinas móviles.

En Castellón, CaixaBank suma 77.572 domiciliaciones de nóminas, lo que supone un incremento del 1,1%. Con estos datos, la entidad alcanza una cuota de mercado del 37,93% en la provincia, es decir, casi cuatro de cada diez.

Programa "Día a Día"

Entre la oferta vinculada a la domiciliación de nómina destaca el programa "Día a Día", que agrupa en un mismo paquete los servicios más habituales: cuenta, tarjeta, transferencias, recibos, cajeros y banca online.

Las condiciones de acceso a "Día a Día" se consideran de las más sencillas del sector, ya que basta con domiciliar ingresos recurrentes y tres recibos o tres compras con tarjeta al trimestre. Además, el cliente puede acceder gratuitamente incluso sin domiciliar ingresos si mantiene un saldo total de 20.000 euros en productos de CaixaBank.

Incentivos y promociones

En 2025, CaixaBank ha incentivado la domiciliación de nuevas nóminas mediante oficinas y canales digitales, con promociones a partir de 900 euros. En oficinas, se han ofrecido un televisor Samsung, hasta 250 euros en efectivo o cupones de hasta 400 euros para productos del portal Facilitea. En canales digitales, la promoción asciende hasta 250 euros en efectivo en cuenta.

Por su parte, la oferta de imagin, el banco digital de CaixaBank, es íntegramente online y ofrece 150 euros por nóminas desde 900 euros y 250 euros para importes desde 1.500 euros.

Liderazgo en España

En el conjunto de España, CaixaBank ha superado las 6,3 millones de nóminas domiciliadas en julio, marcando un nuevo récord tras crecer un 2,2% en el último año. La cuota de mercado alcanza el 36,6%.

La penetración es especialmente elevada en los jóvenes, con una cuota del 44,1% en menores de 20 años y del 41,7% en el tramo de 20 a 24 años, donde imagin ha sido clave como motor de crecimiento.

Estrategia comercial

CaixaBank, entidad financiera líder en España, cuenta con 18,69 millones de clientes a cierre del primer semestre, tras ganar 360.000 en los últimos 12 meses. Además, el 71,7% de los clientes están vinculados (con tres o más familias de productos contratados), un aspecto que constituye uno de los ejes principales de la estrategia comercial de la entidad.