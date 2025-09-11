Castellón marca el futuro de la comunicación de las pymes con innovación, propósito y confianza

Castellón ha definido este jueves el futuro de la comunicación de las pymes, centrado en la innovación, el propósito y la confianza, en la II Edición de las Jornadas de Comunicación y Pymes, organizada por la Asociación de Directivos de Comunicación de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia (Dircom CVM).

Más de 250 directivos, CEO y profesionales se han dado cita en el Auditori de Castelló un encuentro que ha contado con el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, la Diputación y el Ayuntamiento de Castelló, así como de la Universitat Jaume I (UJI), y el apoyo de la Cámara de Comercio de Castellón, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ComunitAD, adComunica y el Club de Marketing del Mediterráneo.

"Punto de encuentro"

“Esta segunda edición de las Jornadas de Comunicación y Pymes consolida no solo a Castellón, sino también a la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, como un punto de encuentro imprescindible para el tejido empresarial", ha destacado la presidenta de Dircom CVM, Esther Castellano, quien ha abierto la jornada subrayando que "la comunicación se ha convertido en una auténtica ventaja competitiva para las pymes porque detrás de cada pyme hay una historia que merece ser contada. Y cuando esa historia se cuenta bien, puede mover a las personas, abrir mercados y construir confianza”.

La delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ha puesto en valor también en la inauguración la labor de Dircom en la difusión y la profesionalización de la comunicación, “una tarea que respaldamos firmemente desde la Generalitat. Su trabajo es esencial para visibilizar el talento y generar confianza en el futuro de nuestra tierra”.

Foto de familia de las jornadas. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha incidido en que “la comunicación es empatía, es cercanía y es servicio a las personas”. La dirigente provincial ha subrayado la importancia de estas jornadas que tienen el objetivo de reflexionar sobre el papel estratégico que desempeña la comunicación en la competitividad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Para la presidenta de la Diputación “una provincia con pymes que saben comunicar es una provincia con voz propia, fuerte, reconocida y con futuro”.

La jornada ha contado con tres ponencias magistrales para abrir el debate a cargo de Sara Pedraz, de Prodigioso Volcán, quien ha analizado el papel de la inteligencia artificial en la comunicación corporativa, destacando la importancia de aplicarla con criterio estratégico y ético. Álex Pallete, de Picnic, ha profundizado en el propósito de marca como motor para generar vínculos auténticos con los públicos. Mientras, Sandra Sotillo, de Trustmaker, ha señalado que la confianza es hoy el verdadero motor del negocio y que la comunicación es decisiva para consolidarla.

Mesa de diálogo, con Mediterráneo

También han sido protagonistas las mesas de diálogo, como la moderada por Iván Checa, redactor de El Periódico Mediterráneo, del grupo editorial Prensa Ibérica, en la que han participado Grupo Choví y Ikea España en la puesta en valor de la comunicación y el marketing entre las pymes. En otras conversaciones han intervenido destacadas firmas como Grupo Gimeno, Vicky Foods, Grefusa, Dacsa Group, Altadia, Kyndryl, Cuatroochenta o la Fundación LAB Mediterráneo.

El presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, ha destacado ya a modo de conclusiones que "la comunicación convierte el propósito en negocio, abre mercados, atrae talento, genera confianza y protege en la crisis".

Por último, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha clausurado el evento recordando, en su intervención, una de las frases que repetía el que fuera Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universitat Jaume I, Rafael López Lita: “Comunicar es existir. Lo que no se comunica, no existe. Comunicar es mucho más que informar, apostando por transmitir valores, por generar emociones. Ser cercanos, auténticos. Memorables. Comunicar es hacer vivir. Comunicar es enamorar. Y, lejos de ser un gasto, la comunicación es una inversión. Una apuesta que multiplica resultados, que fortalece equipos, que abre mercados. Empezando por nuestra propia casa, nuestra propia empresa o institución”.