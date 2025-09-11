La Diputación de Castellón favorece la conciliación familiar en los pueblos más pequeños con nuevas ayudas

La Diputación Provincial de Castellón favorece la conciliación familiar en los pueblos más pequeños de la provincia, concediendo tres nuevas ayudas para la Unidad de Conciliación Familiar (UCF) hasta alcanzar las 36 unidades.

La institución provincial ha aprobado la concesión de ayudas que suman 905.467 euros destinadas a sufragar el gasto corriente y el gasto de inversión para el servicio de Unidad de Conciliación Familiar en localidades de la provincia con población inferior a los 1.500 habitantes. “Aumentamos el número de municipios y unidades y mejoramos las oportunidades de las familias castellonenses”, ha señalado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Es un recurso clave para las familias

“El servicio de Unidad de Conciliación Familiar es un recurso clave para facilitar la conciliación laboral y familiar, y por eso, desde la Diputación de Castellón hemos incrementado estas ayudas y hemos aumentado las poblaciones beneficiarias de este servicio, con el fin de aumentar el número de menores atendidos y ofrecer un apoyo real a las familias”, ha destacado la dirigente provincial.

Estos centros cuidan de los niños de 0 a 3 años y les ofrecen un espacio educativo y, a la vez, divertido. Un recurso clave para que las familias que quieran puedan vivir en los pueblos pequeños.

Lucha contra la despoblación

Al respecto, la presidenta provincial ha hecho hincapié en que se trata de una herramienta “fundamental” que no solo permite a los padres y madres conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos e hijas, sino también “mejorar la calidad de vida da las familias, fijar población en el medio rural y atraer nuevos habitantes a las zonas más despobladas de Castellón”.

Así pues, en cuanto a la resolución de la convocatoria, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha explicado que las ayudas están dirigidas a los municipios de la provincia con población inferior a los 1.500 habitantes que “no disponen de recurso educativo o asistencial de titularidad pública o privada, destinado a la atención de población infantil de edad inferior a los tres años”.

Además, todos los municipios que han solicitado la subvención cuentan con un mínimo de 3 niños y niñas, un requisito preciso para la apertura de las UCF.

Municipios beneficiarios

En cuanto al presupuesto total destinado a gasto corriente para las Unidades de Conciliación Familiar, crece más del 50% respecto al de 2024, alcanzando los 886.258 y serán beneficiados los siguientes 33 municipios: Villahermosa, Benassal, Canet lo Roig, Navajas, Catí, la Pobla de Benifassà, Cortes de Arenoso, Ludiente, Montanejos, Olocau del rey, Atzeneta del Maestrat, Fanzara, La Jana, La Mata de Morella, Argelita, Ribesalbes, Cinctorres, Figueroles, Forcall, La Salzadella, Sot de Ferrer, Sueras, Tales, Vilanova d’Alcolea, Xert, Lucena, Traiguera, Azuébar, Rossell, Santa Magdalena de Pulpis, La Llosa, Castellnovo y Montán.

A este listado se unen además las 3 nuevas habilitaciones que se localizan en los municipios de Sant Jordi, Eslida y Culla. A las tres unidades también se les ha concedido una subvención destinada a gastos de inversión para pequeñas reformas de mantenimiento, acondicionamiento del inmueble y adquisición de bienes inventariables. El importe total destinado a gastos de inversión asciende a 19.208 euros.

La necesidad de cuidar el interior y los 135 municipios de la provincia, especialmente aquellos más pequeños, que son los que menos recursos tienen, está en la agenda de prioridades del Gobierno Provincial y estas ayudas “forman parte de esa apuesta para que el conjunto de nuestra tierra cuente con los mismos servicios, inversiones y oportunidades”, ha indicado la diputada Marisa Torlà, quien ha resaltado la apuesta de la Diputación de Castellón “por mejorar la atención y la vida de los castellonenses”.