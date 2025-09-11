La hostelería de Castellón ve en el veto al tabaco un mazazo para la ‘caja’ y el turismo

La normativa sobre el tabaco vuelve a ser preocupación y caballo de batalla para el sector de la hostelería en Castellón, que la ve «desproporcionada», aunque con alguna discrepancia. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un anteproyecto de ley que vetará el tabaco y vapeo en las terrazas; aunque todavía pueden pasar meses hasta que se apruebe por la vía parlamentaria y entre en vigor, si sale adelante con mayoría.

La opinión de Ashotur y Hostelería de España

La patronal provincial Ashotur se opone radicalmente y va en ello de la mano de Hostelería de España: «No somos la policía», advierten, al tiempo que indican que «en otros países de Europa sí está permitido, con lo cual los turistas extranjeros no lo entenderían y bajaría la afluencia a nuestro destino».

El vicepresidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí, explicó su postura: «Valoramos el anteproyecto de forma muy negativa. Es una medida desproporcionada que causará perjuicios a los negocios afectados. En la actualidad ya hay una correcta armonía entre fumadores y no fumadores, por lo que esta vuelta de tuerca es innecesaria. No vemos la necesidad de restringir más». En opinión de Martí, «las terrazas son unos enclaves económicos y sociales de vital importancia y esta medida afectará negativamente a su viabilidad».

Personas fumando en terrazas y vías públicas. / Álex Zea - Europa Press - Archivo

Las críticas de Hostelería de España -que comparte Ashotur- contra la medida Desde la organización advierten que la medida tendría una eficacia muy limitada, ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo.

Fomentaría el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos. Recuerdan, además, que actualmente existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas.

con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos. Recuerdan, además, que actualmente existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas. Generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año -más de 94 millones en 2024-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos.

cada año -más de 94 millones en 2024-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos. Asimismo, supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela.

Terraza en el hotel, dividida en dos áreas para fumadores y no fumadores. / Mediterráneo

Desde Peñíscola, el presidente de la asociación empresarial del sector Agretur, Francisco J. Ribera, reivindica que «más que obligar o prohibir, se debería haber buscado el consenso entre los involucrados en la medida. Muchos locales ya estaban realizando una clara diferenciación y delimitación en sus terrazas para fumadores y no fumadores, garantizando los derechos de unos y otros, con convivencia y sin mayores problemas. Este anteproyecto de ley lo hecho todo por tierra. En la hostelería va a ser claramente negativo, ya que por un lado podrá repercutir en la afluencia de gente fumadora a bares y terrazas; y por otro reducirá su estancia media, lo cual conllevará una reducción en el volumen de consumo de dichas personas».

Para Hosbec es positivo porque la norma "queda unificada"

En otra línea opuesta, el delegado en Castellón de la patronal de alojamientos Hosbec, Miguel March, expresó que «lo importante es que haya una unidad de criterio y este anteproyecto nos dará como pedíamos el mismo marco estatal en todas las autonomías».

Y es que, según argumentó, ahora se dan en ocasiones situaciones con tensas con clientes hospedados en hoteles, en referencia a fumar en terrazas, puesto que «hay diferencias e incluso se deja al criterio del propio establecimiento. Como ocurrió con la primera ley antitabaco, al final la gente se adaptará al cambio y no se perderán clientes».