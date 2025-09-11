¿Eres joven y buscas trabajo?: en uno de cada cuatro municipios de Castellón tienes pocas opciones

La juventud se asocia con el mejor momento de la vida. Una etapa que, normalmente, suele coincidir con el final de los estudios y la entrada al mercado laboral, el pasaporte para lograr la independencia económica y la formación de un nuevo hogar. En los seis primeros meses de este año, 20.000 menores de 25 años de Castellón encontraron un empleo, una cifra ligeramente superior a la del mismo periodo del 2024. Pero no todos los que necesitan un trabajo tienen las mismas posibilidades y muchas veces todo depende de la localidad en la que uno busque.

Los últimos datos de Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, son contundentes. De las 924.332 contrataciones registradas en la provincia entre enero y agosto de este años, algo más de 32.000 las firmaron profesionales de entre 16 y 24 años, una cifra que representa el 30,8% del total. El problema es que el reparto por municipios es muy desigual y mientras hay localidades de Castellón donde los contratos laborales para jóvenes superan, y por mucho, el 50% hay otras donde el peso ni siquiera alcanza el 20%.

El listado de municipios cuyas empresas olvidan a los más jóvenes es amplio y está repartido por todas las comarcas de la provincia. Nada menos que en 33 localidades de la provincia, una de cada cuatro, el empleo de los menores de 25 años representa menos del 20% de las contrataciones.

A los sindicatos todos estos datos les sorprenden muy poco. «Las personas jóvenes están siendo expulsadas de los pueblos pequeños y medianos por la falta de trabajo», asegura Rocío Pascual, secretaria de Empleo y Juventud de CCOO-PV.

Entre los municipios de Castellón donde los jóvenes tienen menos posibilidades de ser contratados destacan Arañuel, Fanzara, Tírig, Torás, Artana, Figueroles, Tales o la Torre d’En Besora (en todos ellos la contratación de menores de 24 años ni siquiera es del 15%), pero también Albocàsser, Ribesalbes, Bejís, La Llosa, Teresa, Ares o Vall d’Alba, por citar solo unos ejemplos.

Y, ¿cuáles son los pueblos de la provincia donde los jóvenes tienen más oportunidades laborales? El ránking lo encabezan Torrechiva y Culla. En el primer caso, durante los ocho primeros meses de este año se han contabilizado 16 contrataciones, de las que 10 las firmaron menores de 25 años, es decir, el 66,50%. En el caso de Culla, los recién ingresados en el mercado laboral representan el 62,20% del total de los acuerdos de trabajo. Otras localidades donde los júniors tienen más opciones de ganarse la vida son Forcall, Benicàssim, Montanejos, Castellfort, Espadilla, Jérica, Vilafranca, Canet lo Roig, Zorita o Ayódar.

El poder del turismo

Más allá del listado de municipios con más o menos tasa de contrataciones a profesionales jóvenes, la estadística de Labora muestra también que si uno tiene menos de 25 años y busca trabajo una opción que no falla es la costa. En localidades como Benicàssim, Peñíscola, Orpesa, Alcalà-Alcossebre o Moncofa, el porcentaje de contratos a jóvenes supera el 35% «Los municipios más turísticos, obviamente, presentan una subida de la contratación joven para la hostelería y el comercio», pero a partir de esta temporada estival «vuelven a sus pueblos o a estudiar» porque en muchos casos se trata de contratos temporales», señala la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO-PV.

Los jóvenes siguen siendo los reyes de la precariedad (el 45,56% de las contrataciones en Castellón es temporal, un 1,16% más que hace un año) y además, y pese a los buenos datos de empleo, su tasa de paro se sitúa muy encima de la media. En la provincia, y según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el nivel de desempleo entre la población de entre 16 y 24 años es del 48,7%, mientras que la tasa de paro general se queda en el 11,85%, cuatro veces menos. En el conjunto de la Comunitat, la tasa de paro juvenil es del 30,4%.