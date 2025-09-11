Morant sale en defensa de la AVL y el PP le acusa de "cumplir la orden" de Puigdemont

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que encabeza la socialista Diana Morant, anunció este jueves que saldrá en defensa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), para garantizar su funcionamiento tras el recorte del Consell, a través de la próxima aprobación, en el Consejo de Ministros, de una ayuda directa de 538.000 euros en dos años. Una decisión que llevó a un nuevo choque entre Gobierno central y Generalitat Valenciana, al acusar el Partido Popular a la secretaria general del PSPV de «cumplir con la orden» de Carles Puigdemont.

Morant hizo público en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea dicha aportación del Ejecutivo central a la institución lingüística, advirtiendo allí mismo de que el Consell que preside Carlos Mazón «se equivoca» al hacer de la lengua un elemento de «frentismo» y al convertirla en un «debate estéril e interesado».

"Al rescate"

La socialista defendió que no existe un «conflicto» sobre el valenciano, y reivindicó que como ministra va «a rescatar» a la institución normativa del valenciano con una subvención que supone «defender con hechos» la lengua propia y a la AVL.

Morant remarcó que al acuerdo de Mazón con Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2025 supuso incluir «todas las batallas culturales de la ultraderecha fascista», que dijo que es «la que manda» en la Comunitat, y «romper todos los consensos en materia social, de igualdad de género o de inclusión».

«El Gobierno de España, el Ministerio de Ciencia, entra a reconocer a la AVL y a fortalecerla», sentenció Morant, quien defendió que «no existe ideología» tras la lengua, pues el valenciano lo hablan «personas de derechas y de izquierdas», y reprochó al PP que quiera volver a «confrontar» a unos vecinos con otros.

Todo elló chocó frontalmente con las palabras de la portavoz y vicepresidenta primera del gobierno valenciano, Susana Camarero, quien le acusó de «cumplir con la orden de Carles Puigdemont de defender el catalán».

Camarero sostuvo que dicha orden fue trasladada por el president catalán, Salvador Illa, la semana pasada durante su visita a València. La vicepresidenta instó entonces a la ministra de Ciencia a que «se dedique a traer ayudas de primera necesidad a las 37.000 familias afectadas por la dana que aún las están esperando».

Además, ironizó con que quizás la AVL quede «frustrada» y le recomendó que «no debería fiarse mucho» de ese anuncio del Ejecutivo central: «Si va a ir tan rápido como las 37.000 ayudas, van a tener que esperar», afirmó.

Otra bronca por la deuda

Mismo enfrentamiento se produjo en relación a la quita de la deuda. La secretaria general del PSPV, por un lado, la reivindicó e instó a Mazón a acapterla. «Con esos 11.000 millones, como ministra habré aportado más a la Comunitat de lo que aportará jamás Mazón. Así que al menos que no moleste, que no sea un peso muerto, que acepte esa condonación de la deuda», aseveró

De otro lado, Camarero consideró que la ministra valenciana «niega la financiación y el fondo de nivelación» y «ha permitido que después de 12 años el extra FLA no llegue» al territorio valenciano. «Está sentada todas las semanas al lado de Sánchez en el Consejo de Ministros y se olvida de la situación de los valencianos y cómo están los valencianos», concluyó la portavoz del Consell.