Morant sale en defensa de la AVL y el PP le acusa de "cumplir la orden" de Puigdemont
El Gobierno concederá 538.000 euros a la institución en dos años y el Consell desea que la ministra "se dedique a traer ayudas para la dana"
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que encabeza la socialista Diana Morant, anunció este jueves que saldrá en defensa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), para garantizar su funcionamiento tras el recorte del Consell, a través de la próxima aprobación, en el Consejo de Ministros, de una ayuda directa de 538.000 euros en dos años. Una decisión que llevó a un nuevo choque entre Gobierno central y Generalitat Valenciana, al acusar el Partido Popular a la secretaria general del PSPV de «cumplir con la orden» de Carles Puigdemont.
Morant hizo público en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea dicha aportación del Ejecutivo central a la institución lingüística, advirtiendo allí mismo de que el Consell que preside Carlos Mazón «se equivoca» al hacer de la lengua un elemento de «frentismo» y al convertirla en un «debate estéril e interesado».
"Al rescate"
La socialista defendió que no existe un «conflicto» sobre el valenciano, y reivindicó que como ministra va «a rescatar» a la institución normativa del valenciano con una subvención que supone «defender con hechos» la lengua propia y a la AVL.
Morant remarcó que al acuerdo de Mazón con Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2025 supuso incluir «todas las batallas culturales de la ultraderecha fascista», que dijo que es «la que manda» en la Comunitat, y «romper todos los consensos en materia social, de igualdad de género o de inclusión».
«El Gobierno de España, el Ministerio de Ciencia, entra a reconocer a la AVL y a fortalecerla», sentenció Morant, quien defendió que «no existe ideología» tras la lengua, pues el valenciano lo hablan «personas de derechas y de izquierdas», y reprochó al PP que quiera volver a «confrontar» a unos vecinos con otros.
Todo elló chocó frontalmente con las palabras de la portavoz y vicepresidenta primera del gobierno valenciano, Susana Camarero, quien le acusó de «cumplir con la orden de Carles Puigdemont de defender el catalán».
Camarero sostuvo que dicha orden fue trasladada por el president catalán, Salvador Illa, la semana pasada durante su visita a València. La vicepresidenta instó entonces a la ministra de Ciencia a que «se dedique a traer ayudas de primera necesidad a las 37.000 familias afectadas por la dana que aún las están esperando».
Además, ironizó con que quizás la AVL quede «frustrada» y le recomendó que «no debería fiarse mucho» de ese anuncio del Ejecutivo central: «Si va a ir tan rápido como las 37.000 ayudas, van a tener que esperar», afirmó.
Otra bronca por la deuda
Mismo enfrentamiento se produjo en relación a la quita de la deuda. La secretaria general del PSPV, por un lado, la reivindicó e instó a Mazón a acapterla. «Con esos 11.000 millones, como ministra habré aportado más a la Comunitat de lo que aportará jamás Mazón. Así que al menos que no moleste, que no sea un peso muerto, que acepte esa condonación de la deuda», aseveró
De otro lado, Camarero consideró que la ministra valenciana «niega la financiación y el fondo de nivelación» y «ha permitido que después de 12 años el extra FLA no llegue» al territorio valenciano. «Está sentada todas las semanas al lado de Sánchez en el Consejo de Ministros y se olvida de la situación de los valencianos y cómo están los valencianos», concluyó la portavoz del Consell.
Morant, en una radio: «La Comunitat vive una doble anomalía democrática»
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, visitó ayer las fiestas de Vila-real. En declaraciones a una radio, denunció que la Comunitat Valenciana «vive una doble anomalía democrática, con un president de la Generalitat que sigue en el cargo pero que no puede estar en las calles».
Morant participó en la tradicional comida de la peña El Vermelló, junto a otros cargos socialistas como Tania Baños, Samuel Falomir, José Benlloch o Rafa Simó. Allí la líder del PSPV instó a la militancia a resistir frente a los taques y abordó la situación en Valencia tras la dana.
