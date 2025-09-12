Capla Festival patrocina el primer torneo de golf nocturno en Castelló

Castelló vivirá el 13 de septiembre una cita muy especial: el primer torneo de golf nocturno de la ciudad, que tendrá lugar en el Club de Golf Costa Azahar. Se jugará con bolas luminosas, lo que dará un toque diferente y divertido a la competición. Además, este evento contará con un patrocinador de excepción: Capla Festival, que se celebrará pocas semanas después en el Recinto de Ferias y Mercados.

El torneo reunirá a jugadores de distintos niveles en un entorno único junto al Mediterráneo. Será una noche distinta, con un formato pensado para disfrutar del deporte de una manera más relajada, donde la originalidad del juego bajo las estrellas marcará la diferencia. La idea es que todos los participantes, tanto los más competitivos como los que simplemente quieren pasar un buen rato, disfruten de una velada en buena compañía.

Con este patrocinio, Capla Festival refuerza su apuesta por conectar con la gente de Castellón también fuera de la música. El festival tendrá lugar el 4 de octubre, con 12 horas de conciertos de 16:00 a 04:00 y un cartel de lujo en el que destacan Fangoria, La LaLoveYou, Sidonie, Seguridad Social, Nancys Rubias, We Are NotDJs, y el talento local de Valiente Bosque

El festival no solo ofrecerá música, sino también una amplia variedad defoodtrucks, zonas de descanso y espacios sorpresa para hacerse fotos con amigos. Además, tendrá un marcado carácter social: varias asociaciones benéficas organizarán juegos solidarios para recaudar fondos, en colaboración con Fundació Caixa Castelló.

La organización ha pensado en todos los detalles para que la experiencia sea cómoda y divertida: carriles de entrada extra, el doble de baños de lo exigido por ley y personal de apoyo para evitar colas en barra. También habrá dos tipos de entradas: la general, con acceso a todos los conciertos, y la VIP, que incluye carril exclusivo, zona chillout, baños y barras premium, además de vistas privilegiadas del escenario.

El torneo nocturno de golf será una gran oportunidad para disfrutar de una noche diferente en Castellón, mezclando deporte, ocio y diversión. Y, como guinda, servirá de antesala a un festival que promete convertirse en la gran cita cultural y social del año en la provincia.

El 13 de septiembre, golf bajo las estrellas. El 4 de octubre, música sin descanso. Dos fechas que Castellón no puede perderse.