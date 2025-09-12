Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castellón, en alerta amarilla de nuevo por tormentas y lluvias

El interior norte de la provincia, en aviso por Aemet

Morella puede ser uno de los puntos más afectados por las tormentas estos días.

Morella puede ser uno de los puntos más afectados por las tormentas estos días. / JAVIER ORTI

Francis Aznar

La provincia de Castellón, y más concretamente su interior norte, se encuentra de nuevo en alerta amarilla por tormentas y lluvias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, se esperan intervalos matinales de nubes bajas con posibles brumas y bancos de niebla en el interior de la autonomía, además de nubosidad de evolución diurna con chubascos localmente fuertes y ocasionalmente tormentosos por la tarde en el interior de Castellón.

Las temperaturas bajarán o no sufrirán cambios, han indicado las mismas fuentes, que han añadido que hoy también habrá viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste moderado en el litoral y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

