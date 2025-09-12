Castellón, en alerta amarilla de nuevo por tormentas y lluvias
El interior norte de la provincia, en aviso por Aemet
La provincia de Castellón, y más concretamente su interior norte, se encuentra de nuevo en alerta amarilla por tormentas y lluvias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Así, se esperan intervalos matinales de nubes bajas con posibles brumas y bancos de niebla en el interior de la autonomía, además de nubosidad de evolución diurna con chubascos localmente fuertes y ocasionalmente tormentosos por la tarde en el interior de Castellón.
Las temperaturas bajarán o no sufrirán cambios, han indicado las mismas fuentes, que han añadido que hoy también habrá viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste moderado en el litoral y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.
