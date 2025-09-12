El coste de las bajas en Castellón se dispara y supone 910 millones de € al año en PIB

Los empresarios han mostrado su preocupación por el impacto económico de las bajas temporales, que se han disparado un 40% en Casetllón al mismo ritmo que su impacto económico: 910 millones de euros al año, el 5,1% del PIB, según estimaciones para la provincia (7.100 millones en la Comunitat). La problemática se abordó ayer en la jornada Radiografía de la Incapacidad Temporal en España (IT), organizada por la patronal autonómica CEV en Elche (Alicante), y donde Umivale y el Instituto de Investigaciones Económicas (IVIE) presentó las conclusiones de su estudio Evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España, del que se habían avanzado datos antes del verano y que en esta ocasión se profundizó a escala provincial.

Los representantes de la CEV intervinieron para mostrar su preocupación al dispararse en cinco años las jornadas perdidas por bajas temporales en la Comunitat -pero también en Castellón, en ambas un 40%-, aunque con todo, 12 puntos menos que en España.

Jornada sobre el impacto económico de las bajas laborales. / Mediterráneo

Menos bajas en épocas de paro

La patronal señaló a este rotativo que el tejido empresarial de las tres provincias compartía la siguiente reivindicación manifestada por el portavoz en Alicante: «El absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales retos para empresas, trabajadores y administraciones, impacta en la productividad». Por ello, ven necesaria la colaboración público-privada «para favorecer entornos laborales más seguros, evitar duplicidades en las bajas y avivar la concienciación social para que el absentismo no se perciba como un derecho sin límites».

En el informe, de hecho, se apunta que las bajas duran menos y se solicitan menos «en periodos de crisis económicas y tasa de paro alto» y van a más «en épocas más expansivas de la economía».

Balance de las jornadas "perdidas"

La tasa de jornadas no trabajadas en Castellón, «perdidas», es del 5,4% (la segunda más alta de la Comunitat), por encima de la media autonómica del 5,3% y superior al 5,6% de España.

En los periodos de ausencia del trabajador por periodos más largos, Castellón presenta la tasa más elevada de la Comunitat: del 10,8% de procesos de baja abierta por cada 1.000 empleados en Castellón.

Radiografía por sectores

Mostrador de atención en un centro de salud, un lugar que a diario recibe a pacientes que presentan bajas laborales por enfermedad. / Mediterráneo

En agricultura y comercio la tasa de bajas en Castellón también despunta y supera la media nacional. En cuanto a las de repetición -castellonense que acumulan más de un proceso en un periodo de 12 meses-, en Castellón se da menos esta casuística y tiene el menor índice de la Comunitat: un 11,6% de casos; 12% Alicante; y 13,7% Valencia. En España se habla de «máximo histórico» en bajas largas (se duplican desde 2018); y crecen un 55% quienes suman más de un proceso de incapacidad temporal en un año respecto al total de población protegida.