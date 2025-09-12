La UJI dice 'no' a los totalitarismos globales por una sociedad más justa

Nuevo curso en la Universitat Jaume I (UJI) y mismas reivindicaciones que en años anteriores, con la infrafinanciación como caballo de batalla eterno de la universidad pública de Castelló. Pero no el único.

La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha presidido este viernes el acto de apertura del curso académico 2025/2026, acompañada por ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la alcaldesa de Castelló; Begoña Carrasco; el presidente del Consejo Social, Sebastián Pla, así como rectoras, rectores y otras autoridades, y ha dicho alto y claro que "la Universidad no puede vivir ajena a lo que pasa a su alrededor. La ciencia, la innovación, la cooperación, la solidaridad y los valores compartidos son el mejor instrumento no solo para garantizar el progreso económico, sino también para preservar el modelo social de convivencia. Y es aquí donde las universidades tenemos un papel esencial. Algunos dicen que se trata de volver a ganar… Yo les diría que sí, pero no con las armas, la guerra y la destrucción".

Galería: Acto institucional de inicio de curso en la UJI de Castelló / Toni Losas

"Es hora que la comunidad universitaria de la UJI diga no a los totalitarismos globales que denigran los valores democráticos. La UJI no es de ese mundo. No somos una universidad indiferente a las desigualdades, ni a las injusticias, ni a los afanes belicistas", ha destacado la rectora. "La UJI somos una universidad pública convencida del potencial de la formación universitaria de calidad, que apuesta por la investigación responsable y los valores universitarios con el fin de construir sociedades más justas, sostenibles y resilientes. Ese no solo es uno de los retos de este curso, es un reto permanente de la Universidad como institución de educación superior, y es el gran reto de la sociedad", ha destacado Alcón.

Nuevas infraestructuras

La rectora, en su último año de legislatura, ha inaugurado el curso académico con un discurso marcado por la celebración del 35º aniversario de la institución y por la reivindicación del papel de la universidad pública como motor de progreso y bienestar social.

Y ha avanzado los principales hitos institucionales de este curso, entre los que ha subrayado el cambio de etapa institucional, con las elecciones a claustro, rectorado y direcciones de centro del próximo mes de mayo; la aprobación del Centro de Estudios Propios y Formación Permanente; la puesta en marcha del Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales, o el objetivo de renovar el sello europeo de calidad en la investigación, entre otros.

Eva Alcón, en el inicio del curso en la UJI. / Toni Losas

La financiación, siempre

Y en clave reivindicativa, de nuevo, ha advertido de la carencia "de un instrumento de financiación de la UJI y las universidades públicas valencianas". «Contamos con el compromiso de la Generalitat, y las negociaciones van avanzando, pero hace demasiado tiempo que estamos reivindicando una financiación justa y sostenible". "Desde la UJI, actuaremos con lealtad institucional para firmar un acuerdo que aporto estabilidad al sistema universitario público valenciano, pero a la vez seremos firmes para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la UJI», ha afirmado.

Al respecto, la ministra de Universidades ha exigido "a la Generalitat, a las comunidades autónomas, quen son las que tienen las competencias, para que deje de asfixiar a las universidades públicas y les dén prioridad en el reparto de transferencias que reciben del Gobierno de España". "No podemos permitir que se frene el motor de transferencia social del conocimiento, ni el liderazgo investigador", ha dicho.

La rectora, además, ha hecho referencia a que "por primera vez, la universidad pública de Castellón no tiene prioridad en las prácticas hospitalarias de su alumnado de Ciencias de la Salud en el Consorcio Provincial". Ha visibilizado que «estaremos atentos porque el nuevo convenio de la Conselleria de Sanidad no limite los derechos formativos de nuestro estudiantado».

Diana Morant, durante su intervención en el inicio de curso de la UJI. / Toni Losas

Hipotecar el futuro de los jóvenes

Finalmente, la rectora ha reivindicado el papel transformador de la institución universitaria y ha subrayado que «la Universidad es un bien común al servicio de la sociedad, de su progreso y del bienestar de la gente». En este sentido, ha advertido que «no apostar por la universidad pública supone hipotecar la confianza de los jóvenes y, en consecuencia, el futuro de la sociedad», una situación que ha calificado de «especialmente grave en el momento histórico que vivimos».

Así, Alcón ha hecho un llamamiento a "defender los valores democráticos" y ha subrayado el papel clave de las universidades en este ámbito. «La Universidad no puede vivir ajena a lo que pasa a su alrededor. La ciencia, la innovación y los valores compartidos son el mejor instrumento no solo para el progreso económico, sino también para preservar la convivencia social. Se trata de ganar con el desarrollo del conocimiento científico, la enseñanza y aprendizaje de los valores democráticos, y el respeto y aplicación de los derechos humanos», ha concluido.

Morant: "No podemos mirar de reojo a Palestina"

En esta línea, la ministra Diana Morant ha afirmado, en referencia a Palestina, que «ante esta situación no podemos mirar de reojo, hay que mirar la realidad de frente y, en este contexto, la universidad es un espacio para la paz».

Por otra parte, en cuanto a la justicia social y el futuro de los jóvenes, ha hecho una reflexión sobre la meritocracia. Así, ha señalado que «cuando los jóvenes dejan de creer en la igualdad de oportunidades, dejan de creer en la propia democracia. El mérito no existe sin igualdad de oportunidades y es precisamente la universidad pública la principal herramienta para garantizar que el ascensor social y la igualdad de oportunidades continúen funcionando». En esta línea, ha apuntado que la universidad multiplica las oportunidades y aumenta sustancialmente la empleabilidad y, por eso, tiene que llegar a cada joven independientemente de la renta o el lugar donde ha nacido.

El profesor Antonio Barba ha impartido la lección inaugural. / Toni Losas

La ingeniería química, en la lección inaugural

Ha sido el catedrático de Ingeniería Química de la UJI Antonio Barba Juan quien ha impartido este año la lección inaugural bajo el título Transformando la materia: una mirada desde la ingeniería química. En su intervención, ha repasado la evolución histórica de la ingeniería química y ha remarcado que esta disciplina «transciende más allá de la industria química tradicional» porque sus principios se aplican a cualquier proceso industrial donde se transforma la materia. En este sentido, ha puesto en valor la importancia de la investigación y la transferencia de conocimiento para contribuir al progreso económico y social del territorio.

También ha presentado avances en técnicas innovadoras como la sinterización en frío, que permite reducir de manera notable el consumo energético y las emisiones en la fabricación de materiales cerámicos, y ha destacado su potencial en ámbitos estratégicos como las baterías sólidas de ion litio, fundamentales para el futuro del almacenamiento energético y la transición hacia un modelo más sostenible.