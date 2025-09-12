La patronal de Castellón avanza sus elecciones y Carmelo Martínez opta a la reelección

El pasado mes de enero hubo un cambio al frente de los empresarios de Castellón. La CEV provincial dio la bienvenida a Carmelo Martínez, jefe de los transportistas, como nuevo presidente, en sustitución de Luis Martí, que dejó sus funciones un año antes de lo previsto. También habrá anticipación en el proceso electoral: estaba previsto que los comicios se celebraran en enero, pero se avanzan a noviembre. El motivo está en la decisión del presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro, de adelantar el proceso y optar a una nueva reelección, lo que implica cambios en las presidencias provinciales.

Elecciones adelantadas en la CEV

Según han señalado fuentes de la CEV, tanto Carmelo Martínez como Eva Blasco (Valencia) y Joaquín Pérez (Alicante) optan a la reelección. El proceso electoral comenzará el 18 de septiembre, en una junta directiva de la CEV que se reunirá en Castellón. La fecha contemplada para las elecciones es el 6 de noviembre.

Carmelo Martínez explica que volverá a presentarse, "porque es necesario tener una voz ante los retos que tiene la economía provincial". Eso sí, anima a otras personas de los sectores productivos de Castellón a presentarse, "lo que implica un compromiso con las necesidades que tiene la provincia".

Estabilidad en la organización empresarial

En un primer momento, Martínez asumió el cargo para cubrir el año restante de mandato en CEV Castellón, que concluía en enero de 2026. Con el paso de optar a la reelección, se busca garantizar la estabilidad en la organización ante las incertidumbres que rodean a la economía provincial.

Por su parte, Salvador Navarro, también vicepresidente de la patronal española CEOE, podrá presentarse a liderar de nuevo la organización autonómica después de que en la asamblea del pasado julio se aprobara la eliminación del límite de mandatos a ocho años, que se agotaba en 2026. En el caso de Castellón, la CEV asumió en 2018 la representación de los empresarios de la provincia tras la crisis y desaparición de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), afectada por problemas de gestión y la recesión económica.