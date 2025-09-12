Reciplasa mantiene un doble compromiso con el medio ambiente y con la economía de los vecinos

Los ocho municipios que integran el Consejo de Administración de Reciplasa (Almassora, Benicàssim, Betxí, Burriana, Castellón, L'Alcora, Onda y Vila-real) han dado un paso firme para aliviar el impacto de la tasa de residuos en las familias y empresas de la provincia a partir de 2026. Tras meses de trabajo conjunto y el análisis de expertos en gestión de residuos, se han articulado más de 20 iniciativas que permitirán aplicar bonificaciones adaptadas a la realidad social y económica de cada localidad.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha subrayado que "este esfuerzo colectivo demuestra que cuando los municipios trabajan de la mano, los resultados llegan en forma de soluciones reales para la ciudadanía. Queremos que la tasa de residuos sea más justa y que nadie quede atrás, especialmente los colectivos más vulnerables".

Las medidas aprobadas buscan combinar criterios de solidaridad, eficiencia y sostenibilidad, aplicando descuentos a familias numerosas, personas en riesgo de exclusión social, jubilados, usuarios habituales de ecoparques y a quienes domicilien el pago de la tasa. Toledo insistió en que la clave está en "pagar lo justo por un servicio esencial como la gestión de residuos", al tiempo que se fomenta un comportamiento responsable en el uso de los recursos municipales.

Ecoparque móvil de Burriana. / Mediterráneo

Bonificaciones diferenciadas por municipio

Cada ayuntamiento ha diseñado un sistema adaptado a sus necesidades. Castelló de la Plana, por ejemplo, aplicará tramos en función del valor catastral de las viviendas y ofrecerá ventajas a familias numerosas y usuarios de ecoparques. Vila-real ha apostado por un sistema técnico con hasta diez epígrafes económicos y doce tramos de superficie, destacando una bonificación del 95% para las personas en riesgo de exclusión social.

En Almassora, la tasa de viviendas será única, mientras que los locales se clasificarán por superficie, incorporando además el Programa de Inspección Técnica de Residuos (ITR) para mejorar la transparencia y el control. Benicàssim mantiene un esquema de tramos y superficie, con beneficios para familias numerosas y colectivos vulnerables.

Otros municipios, como Burriana, han apostado por agrupar las tarifas comerciales por metros cuadrados, mientras que Onda ha fijado coeficientes para cada tipo de actividad económica, reservando las tarifas más elevadas a alojamientos colectivos. En L’Alcora se contemplan bonificaciones para familias monoparentales, jubilados y personas vulnerables, mientras que Betxí ha sido pionera en incluir la exención por pobreza legal, en línea con criterios sociales normativos.

"Cada municipio ha sabido adaptarse a su realidad, demostrando que las políticas sociales y medioambientales no son incompatibles, sino complementarias", explicó Toledo, quien destacó que el próximo ejercicio servirá de transición para que las medidas entren plenamente en vigor en 2026.

Visión de futuro y sostenibilidad

Además de las bonificaciones, los responsables municipales coinciden en que es necesario seguir avanzando en la optimización de los sistemas de gestión de residuos. Toledo recordó que la gestión actual no solo debe ser justa en lo económico, sino también eficiente en lo medioambiental: "Nuestro objetivo no es únicamente que la tasa sea más equitativa, sino que logremos reducir la cantidad de residuos que generamos, aumentar la recuperación de materiales y avanzar hacia un modelo de economía circular".

En este sentido, los municipios miembros de Reciplasa trabajan en paralelo en campañas de sensibilización ciudadana, en la modernización de ecoparques y en la implantación de sistemas inteligentes de recogida que permitan mejorar la trazabilidad y reducir costes.

Calendario del ecomóvil de septiembre

El servicio de ecomóvil, gestionado por Reciplasa, continúa acercando a los barrios y pedanías de Castellón un punto de recogida de residuos especiales, como pequeños electrodomésticos, fluorescentes, aceites usados o ropa. Este servicio es gratuito y complementa el funcionamiento de los ecoparques fijos.

Durante el mes de septiembre de 2025, el ecomóvil realizará las siguientes paradas en distintos municipios del área de influencia de Reciplasa.