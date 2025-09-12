La UNED y la UJI inician una nueva etapa de colaboración

Un acuerdo histórico entre dos instituciones reconocidas en Castellón. Así lo han definido desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la provincia, tras la firma de un convenio de colaboración con la Universitat Jaume I (UJI). De esta manera se inicia una nueva etapa de cooperación académica con el objetivo de "reforzar la oferta universitaria, acercar la formación a la ciudadanía y convertir Castellón en un polo de conocimiento de referencia", menciona la UNED.

El acto de firma tuvo lugar en la UJI, con la presencia de Eva Alcón Soler, rectora de la UJI; Ricardo Mairal Usón, rector de la UNED; Jesús de Andrés Sanz, vicerrector de Centros Asociados de la UNED; Isabel García Izquierdo, vicerrectora de Estudios de la UJI; y Alejandro Ribes Ferrer, director de la UNED en la provincia de Castellón.

Un acercamiento institucional

Hasta la fecha, no existía una colaboración formal entre la UJI y la UNED. La firma de este convenio es fruto de un intenso trabajo de acercamiento institucional impulsado por Alejandro Ribes, quien desde su nombramiento como director de la UNED en la provincia de Castellón ha promovido reuniones estratégicas con el equipo de gobierno de la UJI para hacer realidad este acuerdo pionero.

Con este convenio, ambas universidades se comprometen a poner en marcha acciones formativas conjuntas, seminarios, cursos especializados y programas de extensión universitaria, además de fomentar proyectos entre el profesorado de la UJI y de la UNED. Asimismo, se prevé desarrollar actividades de innovación docente, y optimizar el uso de recursos tecnológicos y humanos para beneficio de la comunidad académica.

Impacto en estudiantes y territorio

La UJI y la UNED reafirman su papel como agentes transformadores del territorio, comprometiéndose a construir un futuro universitario más cooperativo, innovador y accesible. Este acuerdo no solo beneficiará a los miles de estudiantes que cada año confían en ambas instituciones, sino que también tendrá un impacto directo en profesionales, empresas, entidades sociales y administraciones públicas de toda la provincia de Castellón y su área de influencia.

"La suma de recursos, conocimiento y experiencia permitirá ofrecer programas formativos más especializados, impulsar el desarrollo económico y social y contribuir a que Castellón se posicione como un referente en educación superior de calidad y en igualdad de oportunidades", concluye la UNED.