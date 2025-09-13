La aceleradora de empresas castellonense Órbita opta a un nuevo reconocimiento nacional

El programa de aceleración empresarial Órbita, desarrollado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) junto a la Diputación de Castellón, consolida su papel referente entre las aceleradoras de España al erigirse como una de las cinco finalistas a mejor iniciativa de aceleración del año en los Disruptores Innovation Awards 2025. Estos premios, que alcanzan ya su quinta edición, reconocerán el próximo 23 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid a los ganadores de las 10 categorías que distinguen a las iniciativas y profesionales líderes en el cambio y que marcan el futuro de la digitalización en sectores clave de la economía.

Órbita, dirigido por Paloma Delgado y liderado por Asier Basterretxea, ofrece a empresas con alto potencial un acompañamiento intensivo con metodología propia, que combina mentoring especializado, formación estratégica y conexión directa con inversores, dotando a los proyectos seleccionados de herramientas prácticas para crecer de manera sólida y sostenible. Su enfoque diferencial radica en la atención individualizada, lo que permite adaptar cada itinerario a las necesidades reales de las startups.

Reconocimiento y proyección

Cabe señalar, además del enorme reconocimiento que supone para Órbita ser finalista de estos premios, que la propia gala del día 23 de octubre se convierte en una ocasión única de networking al más alto nivel, al congregar a representantes de empresas del IBEX, corporaciones, tecnológicas, startups, business angels y fondos de inversión, además de investigadores y responsables de la Administración Pública.

Tan solo10 empresas son seleccionadas para entrar a formar parte de sus aulas de mentoría y formación cada año y, de ellas, cinco se reparten 100.000 euros en premios. Cabe recordar que ya en 2022 fue reconocida por la fundación de las cajas de ahorros, Funcas, como la mejor aceleradora del país.

Casos de éxito y red de inversión

Entre las 80 startups que figuran en su portfolio hay numerosos casos de éxito como Internxt, Arkadia Space, Forvenues, Cocircular, Inversiva, Guruwalk o Momoven. Además, Órbita cuenta con un Club de Inversión, conformado por inversores locales privados, inversores profesionales y empresarios que apuestan por invertir en startups, un paso más en el impulso a nuevas compañías de esta aceleradora que ya ha consolidado su trayectoria con importantes hitos en su territorio.