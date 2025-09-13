Los 'collidors' rascan 1,38 euros más al día para la nueva campaña citrícola

Desde el pasado día 1 ya está en marcha la nueva campaña citrícola. Una temporada marcada por la fuerte granizada del comienzo del verano, que mermará la ya de por sí limitada capacidad de producción de variedades emblemáticas para Castellón, como la clemenules. Una escasez que ha tenido como contrapartida una subida de la cotización en los primeros acuerdos alcanzados. En algunas operaciones para esta variedad se han alcanzado los 60 céntimos por kilo, una cifra muy superior a los 41 céntimos que se negociaban hace un año por estas fechas. La fruta de calidad va muy buscada, y por eso los comercios han tenido que subir la apuesta para satisfacer a la demanda de sus clientes, especialmente en la exportación.

Incrementos salariales para los collidors

En lo referente a las relaciones laborales, los profesionales encargados de la recogida de cítricos verán una mejora en sus retribuciones, en virtud del vigente convenio colectivo, firmado en 2022. Para esta temporada, los collidors aumentan un 2% su salario, al alcanzar los 11,64 euros a la hora. Esto implica que, con una jornal de seis horas, el collidor cobrará 1,38 euros más respecto a la temporada del 2024-2025. Al final del día tendrá un sueldo bruto de 69,84 euros, mientras que el trabajador de cinco horas percibirá 58,20 euros.

Subida en el destajo y retribución de capataces

También hay incrementos para el destajo, de modo que las tablas especifican 2,59 euros con la referencia del cajón de 20 kilos en el grupo 3, que corresponde a la clemenules, mientras que para el cajón de 19 kilos será de 2,46 euros. Constituye un ligero incremento respecto a las cifras establecidas para el año anterior.

En cuanto a los capataces, cobrarán 76,2 euros por día, lo que supone 12,70 euros a la hora.

Próxima negociación del convenio

Estas cantidades supondrán el cierre del convenio vigente, que Castellón comparte con el resto de provincias de la Comunitat, y que fue firmado en 2022. Un pacto entre los representantes sindicales y empresarios que supuso una mejora acumulada del 9% para el presente cuatrienio. Un consenso que llegó después de que los collidors estuvieran llamados a la huelga, la primera en 33 años. Una protesta que se desarrolló durante dos jornadas hasta que se logró un desbloqueo.

Falta de mano de obra cualificada

La mesa de negociación tendrá que volver a reunirse en los próximos meses, puesto que el convenio vigente se extingue al final de esta temporada citrícola.

De manera paralela, en el sector se pone de manifiesto la necesidad de encontrar personal cualificado. El presidente de Asociex, Jorge García Ballester, afirmó que la anterior campaña había sido "un desastre absoluto" en este aspecto.

Pacto para la no discriminación

A falta de unos meses para el fin del convenio, el viernes se publicó en el DOGV una modificación del acuerdo vigente, que incorpora medidas de igualdad y no discriminación a personas LGTBI, tal y como ya han ido incorporando las regulaciones laborales en el resto de sectores.