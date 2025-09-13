Los precios siguen escalando en Castellón: solo dan un respiro en moda, alimentos y transporte

Nada mejor que el día a día en el supermercado, el bar o el centro comercial en Castellón para comprobar la permanente subida de precios que, como denuncian los sindicatos, se está «comiendo los salarios». El Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto -publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística- certificó que Castellón, por cuarto mes consecutivo, es la provincia de España donde más se ha encarecido la vida, un 3,7% más que hace un año; mientras en la Comunitat y España sube 3,2 y 2,7%, respectivamente.

Además, en el último mes, mientras la media autonómica y nacional se queda igual, en Castellón, aunque mínimo, el índice sube un 0,1%. Y en lo que va de este año 2025, la provincia es la segunda con más encarecimiento, con un 2,8%, solo por detrás de Illes Balears, con un 3%.

Comparativa IPC. / Mediterráneo / Rebeca Gracia

El impacto de la temporada alta de turismo y las rebajas

En agosto se notó el impacto de la temporada turística alta y de la recta final de rebajas de verano. Por un lado, en Castellón, lo que más subió de precio fueron los paquetes turísticos, un 6,2% en un mes respecto a julio (y un 5,2% más que el verano pasado); o un 2,3%, los alojamientos. Las únicas partidas que bajan, de más a menos, fueron vestido y calzado (-0,4%); alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,2%); y transporte (-0,1%).

Los alimentos y los suministros de la vivienda, problemáticos

Compras en un supermercado. / EUROPA PRESS - Archivo

El apartado de alimentos y bebidas, básicas para los hogares, aunque se abarataron, todavía son un 3,9% más caras que hace un año y en este acumulan un 2,5%.

¿Y qué es más caro ahora que hace un año? Pues encabeza el ranking el agua, un 26% más; le sigue la electricidad, gas y otros combustibles, un 11%; la protección social, un 10,6%; y los seguros, un 8,8%. Por contra, lo que más se abarata es la enseñanza infantil y primaria, un -13%; los equipos de telefonía un -6,9%; y un -5,8% los servicios hospitalarios. Vivienda y suministros (agua, luz, electricidad, gas y otros combustibles), cruciales, están por las nubes y el gasto por castellonense se ha elevado un 12,8% en un año.

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%. Al finalizar agosto, las tasas más altas las registraban Baleares (3,2%), Comunitat (3,2%) y Asturias (3,1%). Y en el lado opuesto, La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias (2,2%).

Valoración de los sindicatos: ojo a Oriente Medio y a los aranceles

Desde la óptica de los trabajadores, el sindicato CCOO reclamó ayer renovar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y pactar incrementos salariales por encima del IPC ante el encarecimiento de la vivienda. Y desde UGT instaron a «evaluar el impacto de la subida de los aranceles y de los enfrentamientos en Oriente Medio, para evitar en un futuro otro episodio inflacionario». Para USO, los precios están encareciendo la vida diaria constantemente y «se están comiendo» los salarios.

Senda bajista en septiembre

La inflación impacta de lleno en la economía de las familias. / EUROPA PRESS - Archivo

La patronal nacional CEOE prevé que el IPC toque máximos este septiembre para iniciar después una senda bajista que situará la inflación al cierre de año en el 2,5%; y los empersarios consideran los alimentos frescos, que desaceleraron su tasa en agosto, «como el elemento más inflacionista de la cesta». El Ministerio de Economía analizó que el IPC nacional se frenó «por la estabilidad de la electricidad en agosto, que compensó el alza de los carburantes; y bajó el precio de la fruta».

Funcas, fundación especializada en investigación económica y social, pronosticó un aumento de la inflación en septiembre hasta el 3% y un posterior descenso hasta el 2,5% en diciembre. Cara al 2026 prevé que baje hasta el 1,9%.