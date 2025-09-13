Tellado redobla su apoyo a Mazón y llama al PP a “trabajar bajo su liderato”

Ni Alberto Núñez Feijóo el pasado junio ni el propio Miguel Tellado a finales de julio habían ofrecido un apoyo tan explícito al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en sus recientes visitas a Alicante como la mostrada por el secretario general del PP este viernes en Benidorm, en el acto de apertura del curso de los populares que ha reunido a un millar de personas. “Una vez más le doy las gracias a Mazón por el trabajo que desarrolla. Tenemos que trabajar unidos bajo el liderato de Mazón”, ha manifestado Tellado en el cierre de su discurso.

La intervención del gallego ha precedido a la del jefe del Consell, que se ha explayado en un largo discurso, de 40 minutos, en el que se ha dedicado a sacar pecho por su gestión y en la que ha anunciado más batalla política. Ha avanzado que para el debate de política general de la Comunidad Valenciana que se celebrará en breve tiene preparadas “más medidas, leyes y acción de gobierno”. Mazón ha aparentado fortaleza y propósito de continuar desarrollando su proyecto político en una cita en la que llegaba en las horas más bajas de las últimas semanas.

Las revelaciones de Maribel Vilaplana, el vídeo de Salomé Pradas en el Cecopi o la citación de la jueza de la dana a Susana Camarero como testigo han vuelto a avivar el debate sobre su controvertida gestión de la catástrofe y su actuación en la tarde del pasado 29 de octubre. Lejos de arrugarse, espoleado por las palabras previas que le había dedicado Tellado, Mazón ha defendido las políticas que viene aplicando al frente de la Generalitat desde 2023 y ha mostrado su “orgullo” por el Consell que le rodea.

Consell al completo

El dirigente alicantino ha citado a todos sus consellers, ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez les supone muchas trabas a su gestión diaria y se ha mostrado muy afectuoso con el vicepresidente para la reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, después de que en la mañana de este mismo viernes haya anunciado en Elche que abandonará el Gobierno autonómico el próximo 4 de noviembre. “Estoy orgulloso de trabajar con Curro, que no está aquí porque desde el principio dijo que no vendría a los actos del partido”, ha manifestado.

Más allá de su gestión de la dana, otro frente que en las últimas semanas está despertando preocupación en el entorno de Mazón es el de los pasos que están dando el expresidente Francisco Camps y la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, quienes están reclamando la celebración del congreso regional de los populares, un asunto al que desde la dirección de Génova se sigue sin dar respuesta. Tellado no se ha expuesto a las preguntas de la prensa en Benidorm, mientas que Mazón le ha dedicado unas palabras a Camps sin citarlo: “Últimamente no he estado muy dedicado a las cosas del PP. Me siento muy orgulloso de formar parte de un partido que no piensa en sus cosas de dentro, que no es irresponsable mirándose el ombligo”.

Antes de que hablara Mazón, lo ha hecho Tellado, en una cita de apertura de curso político en la que han estado presentes los principales rostros de la formación popular a nivel autonómico, como su secretario general, Juanfran Pérez Llorca, o el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que ha ejercido como anfitrión acompañado por sus homólogos de Valencia y Castellón, Vicente Mompó y Marta Barrachina.

Centrado en Sánchez

Al igual que ha hecho en sus últimas visitas a Alicante, Tellado ha dedicado la inmensa parte de su discurso a arremeter contra el Gobierno de Sánchez, dejando en segundo plano la actualidad de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión también se ha mostrado muy crítico con la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, a la que ha acusado de estar sometida a los intereses que tiene su partido en Cataluña. Incluso ha metido el dedo en la llaga en cuestiones internas de los socialistas, ya que ha asegurado que “mira de reojo” a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ante una posible pugna por ser la cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas.

La financiación catalana, de hecho, ha sido uno los argumentos que Tellado ha empleado para arremeter contra el Ejecutivo de Sánchez. La nueva derrota sufrida esta semana en el Congreso con motivo de la reducción de la jornada laboral, los casos judiciales en el PSOE y en el propio entorno personal del presidente o las encuestas del CIS de Tezanos también han servido de munición a Tellado, antes de mostrar un apoyo más rotundo a la labor de Mazón, que en esta ocasión no se ha limitado a su presencia y ha estado acompañado de palabras.